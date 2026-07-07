Çeşme Belediye Başkanı Denizli'den Yatırım Raporu - Son Dakika
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Çeşme Belediye Başkanı Denizli'den Yatırım Raporu

07.07.2026 14:10  Güncelleme: 15:30
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Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nda altyapı, sosyal konut, yeşil alan ve ulaşım yatırımlarını anlattı. Hanem Çeşme projesine AB’den 52 bin Euro hibe desteği alındığı duyuruldu.

(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Temmuz Ayı Belediye Meclisi Toplantısı'nda, belediyenin yatırım ve dönüşüm projelerini anlattı. Denizli, "Çeşme'nin her köşesinde estetik, sürdürülebilir ve yaşam kalitesini artıran yatırımları hayata geçirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Çeşme Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısının 1. birleşimi, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Denizli, ilçede devam eden altyapı yatırımları, sosyal projeler, ulaşım çalışmaları, yeşil alan düzenlemeleri ve sosyal konut projesine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

HANEM ÇEŞME'YE AB'DEN HİBE DESTEĞİ

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri, Türkiye'nin ilk kiralık sosyal konut projesi olan Hanem Çeşme kapsamında geliştirilen "Kıvılcımdan Girişime" projesi oldu. Avrupa Birliği'nin Yeni Avrupa Bauhaus (NEB) girişimi kapsamında 52 bin Euro hibe desteği almaya hak kazanan proje, Türkiye'de belediyeler arasında bu fonu almaya hak kazanan tek proje olma özelliğini taşıyor.

Başkan Denizli, Hanem Çeşme'nin yalnızca bir konut projesi olmadığını, aynı zamanda sosyal yaşamı güçlendiren örnek bir model olarak tasarlandığını belirtti.

Hanem Çeşme kapsamında planlanan toplam 660 hanelik yerleşim alanında, sosyal sınıflar arasında ayrışmayı önlemeyi amaçlayan Topluluk Merkezi ile farklı kesimlerin bir arada yaşam kültürünün desteklenmesi hedefleniyor.

Projede ayrıca iklime uyumlu yerel malzemeler, doğal taş ve kerpiç gibi sürdürülebilir yapı teknikleri, rüzgar kuleleri ve gri su sistemleri gibi çevreci uygulamalar yer alacak.

"Kıvılcımdan Girişime" sloganıyla yürütülecek 8 aylık kuluçka programı kapsamında ise genç yaratıcılar ve yerel zanaatkarların katılımıyla projenin yönetim modeli ve sosyal işleyişi birlikte şekillendirilecek."

SOSYAL YAŞAM YATIRIMLARI

Başkan Denizli, ilçede tamamlanan sosyal yaşam yatırımlarının vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirterek, 19 Mayıs'ta hizmete açılan Ilıca Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde tiyatro salonu ile Kent Enstitüsü kurslarının aktif olarak devam ettiğini ifade etti.

Yapımı tamamlanan Hayriye ve Vehbi Özen Çocuk Etkinlik Merkezi ile Mavi Kelebekler Parkının ise bu ay sonunda hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

3 BİN 212 TON ASFALT SERİMİ

Çeşme Belediyesi ile İZSU iş birliğinde Alaçatı ve Ilıca bölgelerinde yürütülen yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Denizli, uzun yıllardır yaşanan altyapı sorunlarının çözümüne yönelik önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Nisan-Haziran döneminde ilçe genelinde 3 bin 212 ton asfalt serimi ve 35 bin metrekare kilit parke döşemesi gerçekleştirildiğini aktaran Denizli, Ilıca Büyük Plaj ve Dalyan başta olmak üzere farklı bölgelerde modern aydınlatma sistemlerinin de hizmete alındığını söyledi.

Ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar kapsamında ise ilçenin farklı mahallelerinde 10 yeni dolmuş durağının hizmete kazandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Başkan Denizli, ilçe genelinde 28 parkta eş zamanlı yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Son yıllarda dünyada hızla yaygınlaşan Pickleball ve Padel branşları için yeni spor alanları oluşturulurken, Ilıca'da raket sporlarına yönelik kapsamlı bir spor kompleksinin yapımının devam ettiğini ifade etti.

Can dostlar için de çalışmaların sürdüğünü belirten Denizli, Şifne, Merkez ve Dalyan bölgelerinde güvenli oyun alanlarına sahip Pati Parkların yapımının tamamlandığını kaydetti.

Başkan Lal Denizli, "Çeşme'nin her köşesinde estetik, sürdürülebilir ve yaşam kalitesini artıran yatırımları hayata geçirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme Belediye Başkanı Denizli'den Yatırım Raporu - Son Dakika

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