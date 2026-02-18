İzmir\'de Afet Söyleşisi Gerçekleşti

(İZMİR) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Kent Söyleşileri kapsamında " İzmir'de Afet" başlıklı söyleşi düzenlendi. Yerel yönetimlerin afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerindeki rolünün ele alındığı söyleşi, yoğun katılımla takip edildi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Kent Söyleşileri, dün İzmir'de yapıldı.

Söyleşinin konuşmacıları arasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, AKUT Kurucusu Nasuh Mahruki, Jeoloji Mühendisi ve Deprem Bilimci Dr. Ramazan Demirtaş ile gazeteci-yazar İsmail Küçükkaya yer aldı.

Söyleşide, sunum yapan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediyesinin afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerini kapsayan bütüncül yaklaşımı kamuoyuyla paylaştı.

Sunumunda, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinden hareketle asıl konuşulması gerekenin deprem değil, binalar olduğunu vurgulayan Denizli, 6 Şubat depremlerinin ardından karar alma hızının, kurumlar arası iletişimin ve alternatif iletişim altyapılarının ne kadar hayati olduğunun acı biçimde ortaya çıktığını ifade etti. Denizli, büyük afetlerde ilk saatlerde yaşanan iletişim kopukluklarının arama-kurtarma ve sağlık müdahalelerini ciddi biçimde aksattığını belirtti.

ÇAKOM modeli anlatıldı

Başkan Denizli, Çeşme Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çeşme Afet Koordinasyon Merkezi (ÇAKOM)'un kuruluş süreci ve işleyişine ilişkin de bilgi verdi. ÇAKOM'un, yalnızca deprem değil, yangın, sel ve diğer afet türlerine karşı da sıfırıncı dakikadan itibaren müdahaleyi esas alan bir yapı olarak tasarlandığını belirten Denizli, merkezde 72 saat boyunca şebekeden bağımsız çalışabilen iletişim altyapıları kurulduğunu aktardı.

Sunumda, analog telsiz sistemleri, uydu tabanlı iletişim, güneş enerjisi, jeneratör ve UPS destekli altyapılar sayesinde, baz istasyonlarının devre dışı kaldığı senaryolarda dahi kamu kurumları arasında kesintisiz iletişimin sağlanabildiği vurgulandı. Denizli, bu sistemlerin özellikle "ilk 72 saat" için kritik önemde olduğunu ifade etti.

Yangın deneyimi ve erken müdahale vurgusu

Başkan Lal Denizli, geçtiğimiz yaz Çeşme'de yaşanan ve dört gün süren büyük yangını hatırlatarak, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle müdahalede yaşanan zorluklara dikkati çekti, bu deneyimden yola çıkarak, yangın riski yüksek bölgelerde müdahale süresini kısaltmak amacıyla ÇAKOM bünyesinde itfaiye araçlarının konumlandırıldığını, böylece şehir merkezinden gelen 14 dakikalık müdahale süresinin ciddi ölçüde azaltıldığını belirtti.

Ayrıca ilçenin kritik noktalarına yerleştirilen yapay zeka destekli kamera sistemleriyle duman, yoğunluk ve risk analizlerinin anlık olarak yapılabildiğini aktaran Denizli, erken uyarının afet yönetiminde belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Toplumsal hazırlık ve gönüllü organizasyonu

Sunumda sivil dayanışmanın doğru şekilde organize edilmesinin önemine de değinen Başkan Denizli, Çeşme'de AKUT işbirliğiyle mahalle bazlı afet eğitimleri, muhtarlar ve gönüllüler için ilk müdahale programları başlatıldığını anlattı. Arama-kurtarma ekiplerinin oluşturulması sürecinin yürütüldüğünü belirten Denizli, iyi niyetli ama eğitimsiz müdahalelerin yeni riskler yaratabildiğini söyledi.

"Afete dirençli kent" hedefi

Başkan Lal Denizli, belediye bütçelerinde afet ekipmanları ve altyapısının önceliklendirildiğini, dönem sonuna kadar mahallelere acil müdahale konteynerleri yerleştirilmesinin hedeflendiğini de belirterek, "Umarım hiçbir zaman bu sistemleri kullanmak zorunda kalmayız ancak afete dirençli bir kent olmak için hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.