Çeşme'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlaması

(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Türkiye'nin adaletin ve eşitliğin olmadığı bir ülkeye dönüştürüldüğünü belirterek, "Bizler her alanda, bulunduğumuz her makamda, dün de bugün de yarın da ülkenin özgür yarınları için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Çeşme'de yürüyüş düzenlendi. Mehmetçik Parkı'ndan başlayarak Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşte, sendika temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve işçiler, "Hak, hukuk, adalet", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte Başkan Denizli'nin yanı sıra Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Çeşme Şubesi adına Bahar Seli, Emekliler Sendikası (EMEKLİSEN) Çeşme Şube Başkanı İbrahim Tuz, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜMBELSEN) Çeşme Şube Başkanı Volkan Burçak ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN) Çeşme Baş Temsilcisi Gülay Canbek birer konuşma yaptı.

Denizli, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bu ülke, eşit olarak her yurttaşındır"

"Geçmişte 1 Mayıs'ta insanları göz göre göre katlettikleri darbe yıllarından, bugün 1 Mayıs alanlarının keyfi bir şekilde sayfa sayfa, kapatılan sokakların yapılacak kutlamalardan önce duyurulduğu bir ülke oldu Türkiye. Demokrasi isterken, adaletin olmadığı, gelir adaletinin olmadığı, eşitliğin, hakkın olmadığı bir ülkeye dönüştürülmüştür Türkiye. İşte bizler her alanda, bulunduğumuz her makamda, dün de bugün de yarın da ülkenin özgür yarınları için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne baskı ne korku ne yol arkadaşlarımızı bizden ayırdıkları, seçilmiş belediye başkanlarını hapsettikleri anlayış bizi tutsak edebilir. Bizler dün de 1 Mayıs alanlarındaydık. Yarın da 1 Mayıs alanlarında olacağız. Ülke, emekçilerindir. Ülke, memleket sevdalılarınındır. Bu ülke, eşit olarak her yurttaşındır. Bu ülkenin gerçek sahipleri milletimizdir. Yakında da milletimiz gereken cevabı sandıkta verecektir. Kutlu olsun 1 Mayıs. Kutlu olsun emeğin, emekçinin bayramı."