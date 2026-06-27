Çeşme\'de Çöplük Yangını

İZMİR'in Çeşme ilçesinde çöplükte çıkan yangın, otluk ve makilik alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Alaçatı Mahallesi yakınlarındaki çöplükte saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle otluk ve makilik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.