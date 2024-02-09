Çeşme'de Kamyonet Kazası: Üniversiteli Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çeşme'de Kamyonet Kazası: Üniversiteli Genç Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde, motosikleti sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir üniversite öğrencisi, takla atan kamyonetle refüjdeki ağaca çarparak hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.

09.02.2024 15:54  Güncelleme: 15:56
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İZMİR'in Çeşme ilçesinde, önündeki motosikletliyi sollarken, direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetle takla atıp, refüjdeki ağaca çarpan üniversiteli Mustafa Efe Özel (19), yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi olduğu ve Çeşme'deki ailesinin yanına geldiği öğrenilen Mustafa Efe Özel, saat 10.45 sıralarında, babasına ait 35 RGZ 68 plakalı kamyonetle evden ayrıldı. İnönü Mahallesi 2122'nci ile 2135'inci sokakların kesiştiği kavşağa geldiğinde Özel, önündeki motosikleti sollamak isterken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet takla atıp, yaklaşık 20 metre sürüklendi, refüjdeki ağaca çarpıp durdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Özel'in öldüğünü belirledi. Özel'in cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Öte yandan kazanın bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Çeşme\'de Kamyonet Kazası: Üniversiteli Genç Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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