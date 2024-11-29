İzmir'in Çeşme ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada B.B. tarafından tabancayla vurulan Azat Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni'nin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Doğan'ın Mardin, Medeni'nin Ağrı, Demir'in cenazesi ise Çeşme'de toprağa verilecek.
Tekin GÜRBULAK/İZMİR, DHA
Son Dakika › Güncel › Çeşme'de Silahlı Saldırı: Üç Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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