Ramazan Bayramı tatili için iç turizmin önde gelen merkezlerinden Çeşme'yi tercih eden çok sayıda tatilci, deniz suyu henüz 19 derece olmasına rağmen denize girdi.
Bayram öncesi rezervasyonlarla otellerdeki doluluk oranları yüzde 100'e yaklaşan Çeşme, günübirlik ziyaretçilerin de eklenmesiyle en kalabalık günlerini yaşıyor.
Çeşme'nin yanı sıra Urla, Seferihisar gibi tatil beldelerine ulaşımı sağlayan İzmir Çeşme Otoyolu'nda trafik akışının yoğunluk nedeniyle yavaşladığı gözlenirken Alaçatı, Ilıca gibi bölgelerde yoğunluk dikkati çekiyor.
Hava sıcaklığının en yüksek 23 derece seyrettiği ilçede Ilıca Plajı'na gelen çok sayıda tatilci, deniz suyu 19 derece civarında olmasına rağmen serin suda yüzmeyi tercih etti.
"Nisan ayında deniz deneyimi yaşadık"
Bursa'dan ailesiyle Çeşme'ye tatile gelen Duygu Koç, AA muhabirine, Ilıca Plajı'nın güzel olduğunu, çocuklarının da iyi vakit geçirdiğini belirterek, "Nisan ayında ilk defa deniz deneyimi yaşadık. Hava da çok güzel." dedi.
Nevşehir'den tatile gelen Mehmet Çavdar da arkadaşları ve aileleriyle 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek istediklerini ifade ederek, "Tatil çok güzel geçiyor. Çok güzel bir denizi var. Su soğuk değildi. Çeşme'nin keyfini bilen geliyor." diye konuştu.
Ailesiyle denize giren 10 yaşındaki Maya Patina ise İzmir'de yaşadığını ve tatilin kendisi için güzel geçtiğini, denize girmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.
İstanbul'dan tatile gelen Erda Yüksek de erken bir yaz tatili yapmak istediklerini ifade ederek, "Ailemizle birlikte geldik. Deniz de kumsal da çok güzel. Denize giren çok fazla kişi var. Sezon çok erken açıldı." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Çeşme'de Tatilciler, 19 Derece Deniz Suyuna Rağmen Denize Girdi - Son Dakika
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