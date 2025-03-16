Çeşme'de Ukrayna'ya Destek Toplantısı ve Savaş Mağduru Çocuklar İçin Umut Projesi

(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli " Ukrayna'da yaşanan savaşı dünya olarak üzülerek takip ediyoruz. Dileğimiz her zaman kadınların, çocukların savaşın gölgesinden uzak, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmesi" dedi.

Çeşme Belediyesi destekleri ile Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği ve Alaçatı Turizm Derneği ile toplantı yaptı. Toplantıda, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanı sıra Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Oleksii Chernyshev, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Konstiantyn Fedorenko, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Borys Uvarov, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İzmir Ukraynalılar Topluluğu'ndan Olena Piyancı ve Alaçatı Turizm Derneği (ATD) Başkanı Kerem Ünsal ile Türk iş insanları yer aldı.

Ukrayna'da savaş bittiğinde yapılacak yatırımlar ve toplumsal iyileşme konularında iş birliğini güçlendirme yolları üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıda, ayrıca Ukrayna halkının savaşın yaralarını daha hızlı sarabilmesi için atılabilecek adımlar ve ortak projeler değerlendirildi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli "Ukrayna'da yaşanan savaşı dünya olarak üzülerek takip ediyoruz. Dileğimiz her zaman kadınların, çocukların savaşın gölgesinden uzak, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmesi. Tüm çocukları, ebeveynleri ile ağırlamaktan onur duyduk. Böyle bir projeye Çeşme'de ev sahipliği yapıyor olmak çok önemli. Önemli olan her zaman dayanışma ve tabii ki kardeşlik. Burada evinizde gibi hissetmenizi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Savaş mağduru 25 çocuk ebeveynleri ile birlikte Çeşme'ye geldi

'Bridge of Hope' (Umut Köprüsü) projesi kapsamında, savaş mağduru 25 çocuk ebeveynleri ile birlikte Çeşme'ye geldi. Bir hafta sürecek program, çocuklara zorluklardan uzak, dostluk ve dayanışma içinde neşe, barış ve yeni deneyimler sunmayı amaçlıyor.

Ayrıca bu girişim kapsamında, iki serginin açılışı da yapıldı. Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası Sergi Salonu'ndaki, "Ukrayna Rüyasının Yüzleri" ve "Ukrayna'daki Savaşın VR Müzesi" sergileri, Ukrayna halkının direncini, hayallerini ve mücadelelerini gözler önüne seren güçlü bir bakış sunarak, derin bir düşünme ve bağ kurma fırsatı sağlamayı amaçlıyor.