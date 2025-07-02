Çeşme\'de Yangına Destek Ekipleri Sevk Edildi

DESTEK EKİPLER SEVK EDİLDİ
İzmir'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın bölgesine destek ekipler sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale ediliyor.
3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Bölgede rüzgarın etkisiyle alevler, Urla yönüne doğru ilerledi. Yangının tehdit ettiği Ildır Mahallesinin bazı yerleri, Germiyan Mahallesi ve Urla'nın Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.
Kadir ÖZEN/ İZMİR,
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