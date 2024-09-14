Çeşme Festivali '90'larda Çeşme' Temasıyla Başladı

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(İZMİR) - Çeşme Festivali, bu yıl "90'larda Çeşme" teması ile başladı. Çeşme Belediye Başkan Lal Denizli, "Bu hafta sonu geleneksel Çeşme Festivalimizde geçmişe tatlı bir yolculuk yapacağız" dedi.

Çeşme Belediyesi tarafından 13-16 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen ve bu yıl kurtuluş coşkusu ile birleşen Çeşme Festivali, "90'larda Çeşme" teması ile başladı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan festival; Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve Çeşme Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi ile devam etti. Ayios Haralambos Kültür Merkezi'nde düzenlenen "90'larda Çeşme" söyleşisinde, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, Dr. Erdener Kavalcı konuşmacı olarak katıldı. Festivalin ilk günü, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'ndaki Duo Blue konseri ile zirveye çıktı.

Festivale katılan Başkan Denizli, dört gün boyunca sürecek festivale tüm vatandaşları davet etti. Denizli, şöyle konuştu:

"Çeşme Festivali'nde temamızı doksanlar seçtik. Ben doksanlarda çocukluğunu geçirmiş bir insanım. Hayatta en çok doksanlarda Çeşme'de çocuk olmayı seven insanım. Bütün çocukluğumun ve gençliğimin ilk yılları Çeşme'nin henüz büyümemiş, bisiklet üstünden inmediğimiz, her yere bisikletlerle gittiğimiz, arkadaşlarımızla açık hava sinemasına gittiğimiz, oynadığımız sokak oyunlarımız ve benzeri birçok şey ile bizim bütün çocukluğumuz doksanlarda böyle geçti. Çeşme'nin gelişmesi çok kıymetli ama bizi biz yapan değerlerimizden kopmadan bunu yapmamız lazım. Gençliğimize dair nostaljilerimize, çocukluğumuza dair bazı dokunuşları muhafaza etmenin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu hafta sonu geleneksel Çeşme Festivalimizde biraz tarihi yaşayacağız. Söyleşiler, konserler olacak ve biraz geçmişe gittiğimiz, gastronomide, turizmde, sağlıkta eskiden nasıldı bugün nasıl kıyaslamalarını dinleyeceğiniz geçmişe tatlı bir yolculuk yapacağız."