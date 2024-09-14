Çeşme Festivali '90'larda Çeşme' Temasıyla Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çeşme Festivali '90'larda Çeşme' Temasıyla Başladı

İzmir'de düzenlenen Çeşme Festivali, bu yıl '90'larda Çeşme' teması ile gerçekleştiriliyor. Festival, geleneksel etkinliklerle geçmişe nostaljik bir yolculuk yapma fırsatı sunacak.

14.09.2024 14:59  Güncelleme: 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Çeşme Festivali, bu yıl "90'larda Çeşme" teması ile başladı. Çeşme Belediye Başkan Lal Denizli, "Bu hafta sonu geleneksel Çeşme Festivalimizde geçmişe tatlı bir yolculuk yapacağız" dedi.

Çeşme Belediyesi tarafından 13-16 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen ve bu yıl kurtuluş coşkusu ile birleşen Çeşme Festivali, "90'larda Çeşme" teması ile başladı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan festival; Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve Çeşme Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi ile devam etti. Ayios Haralambos Kültür Merkezi'nde düzenlenen "90'larda Çeşme" söyleşisinde, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, Dr. Erdener Kavalcı konuşmacı olarak katıldı. Festivalin ilk günü, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'ndaki Duo Blue konseri ile zirveye çıktı.

Festivale katılan Başkan Denizli, dört gün boyunca sürecek festivale tüm vatandaşları davet etti. Denizli, şöyle konuştu:

"Çeşme Festivali'nde temamızı doksanlar seçtik. Ben doksanlarda çocukluğunu geçirmiş bir insanım. Hayatta en çok doksanlarda Çeşme'de çocuk olmayı seven insanım. Bütün çocukluğumun ve gençliğimin ilk yılları Çeşme'nin henüz büyümemiş, bisiklet üstünden inmediğimiz, her yere bisikletlerle gittiğimiz, arkadaşlarımızla açık hava sinemasına gittiğimiz, oynadığımız sokak oyunlarımız ve benzeri birçok şey ile bizim bütün çocukluğumuz doksanlarda böyle geçti. Çeşme'nin gelişmesi çok kıymetli ama bizi biz yapan değerlerimizden kopmadan bunu yapmamız lazım. Gençliğimize dair nostaljilerimize, çocukluğumuza dair bazı dokunuşları muhafaza etmenin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu hafta sonu geleneksel Çeşme Festivalimizde biraz tarihi yaşayacağız. Söyleşiler, konserler olacak ve biraz geçmişe gittiğimiz, gastronomide, turizmde, sağlıkta eskiden nasıldı bugün nasıl kıyaslamalarını dinleyeceğiniz geçmişe tatlı bir yolculuk yapacağız."

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Etkinlik, Festival, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, İzmir, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme Festivali '90'larda Çeşme' Temasıyla Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: ’’Gelip öcünü benden alsalardı’’ Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: ''Gelip öcünü benden alsalardı''
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 00:40:24. #1.12#
SON DAKİKA: Çeşme Festivali '90'larda Çeşme' Temasıyla Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement