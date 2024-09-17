Çeşme Festivali'nde Kurtuluş Coşkusu - Son Dakika
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Çeşme Festivali'nde Kurtuluş Coşkusu

Bu yıl “90’larda Çeşme” teması ile düzenlenen ve kurtuluş coşkusu ile birleşen Çeşme Festivali, Yeni Türkü konseri ile final yaptı. Belediye Başkanı Lal Denizli, 16 Eylül Çeşme’nin Kurtuluşu dolayısıyla yaptığı konuşmada, “102 yıl önce atalarımızın canla başla verdiği mücadele sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir Çeşme'de yaşıyoruz. Ben de o mücadelenin sonucunda Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı olma gururunu yaşıyorum” dedi.

17.09.2024 12:19  Güncelleme: 14:02
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(İZMİR)- Bu yıl "90'larda Çeşme" teması ile düzenlenen ve kurtuluş coşkusu ile birleşen Çeşme Festivali, Yeni Türkü konseri ile final yaptı. Belediye Başkanı Lal Denizli, 16 Eylül Çeşme'nin Kurtuluşu dolayısıyla yaptığı konuşmada, "102 yıl önce atalarımızın canla başla verdiği mücadele sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir Çeşme'de yaşıyoruz. Ben de o mücadelenin sonucunda Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı olma gururunu yaşıyorum" dedi.

13-16 Eylül arasında bu yıl "90'larda Çeşme" teması ile düzenlenen ve Alaçatı ile Çeşme'nin kurtuluş coşkusu ile birleştirilen Çeşme Festivali'nin son gününde de konserlerden söyleşilerle halk oyunları gösterilerine kadar pek çok etkinlik düzenlendi. 16 Eylül ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu'ndan Çeşme Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü düzenlendi. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve derneklerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kurtuluşumuz kutlu olsun"

Belediye Başkanı Lal Denizli, şunları kaydetti:

"102 yıl önce atalarımızın canla başla verdiği mücadele sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir Çeşme'de yaşıyoruz. Ben de o mücadelenin sonucunda Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı olma gururunu yaşıyorum. Atalarımızın gösterdiği fedakarlıkların kıymetini bilmek ve bu mirası daha güzel bir geleceğe taşımak hepimizin en büyük görevi. Bugün güzel Çeşme'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutlarken başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah olmak üzere bu topraklar için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Onların canları pahasına savundukları bu vatan bugün bizlere emanet. Bizler de gece gündüz demeden durmadan, kararlılıkla çalışmaya Çeşme'mizin her köşesinde 7'den 70'e her bir hemşehrimize dokunmaya, bu güzel ilçemizi hep birlikte hak ettiği yere taşımaya devam edeceğiz. Kurtuluşumuz kutlu olsun."

Söyleşi ve gösteriler düzenlendi

Tören, Belediye Halk Dansları Topluluğu'nun Kütahya Zeybeği gösterisi ile son buldu. Törenin ardından, Ayios Haralambos Kültür Merkezi'nde "Geçmişten Günümüze Çeşme'nin Tarihi ve Sosyal Yapısı" söyleşi düzenlendi.

İlçe Kent Konseyi Başkanı Ahmet Güler, Yazar Mehmet Culum, Akademisyen ve Yazar Engin Önen, Sakız Ağacı Projesi Kurucusu İbrahim Topal'ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşide, ilçenin turizm ve gelişimi ile birlikte yaşadığı sosyolojik değişimler ele alındı. Başkan Denizli, konuşmacılara çiçek takdiminde bulundu.

Coşku dolu bir gece

Festival, Yeni Türkü konseriyle son buldu. Sevilen şarkılarıyla meydanı dolduran yurttaşlara unutulmaz bir gece yaşatan Yeni Türkü, festivalin coşkusunu zirveye taşıdı. Başkan Denizli, "Ben de doksanlarda büyümüş bir çocuk olarak doksanlar konseptiyle yaptığımız bu festivalimizde, şarkıları ile büyüdüğüm Yeni Türkü'ye Çeşme'ye bu geceyi yaşattığı için çok teşekkür ediyorum" diyerek, Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu'na çiçek takdiminde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme Festivali'nde Kurtuluş Coşkusu - Son Dakika

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