Ceuta\'ya 53 düzensiz göçmen yüzerek geçti

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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta özerk kentine gün içerisinde gruplar halinde gelen 53 düzensiz göçmen, Fas tarafından yüzerek İspanya tarafına geçti.

İspanya'yı etkisi altına alan "Karlotta" adlı fırtınanın denizdeki etkisini kullanan 53 düzensiz göçmenin Ceuta sınırında Fas'tan İspanya tarafına geçiş yaptığı bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin, polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, bu sabah 4 ve 26 kişilik, öğleden sonra da 15 ve 8 kişilik gruplarla toplam 53 düzensiz göçmenin yüzerek sınırı geçip Ceuta'ya geldiği kaydedildi.

Polis kaynakları, bölgeyi etkisine altına alan "Karlotta" fırtınasının olumsuz hava ve deniz şartları oluştursa da rüzgarın yönünden dolayı Ceuta'ya gelişi kolaylaştırmasından düzensiz göçmenlerin bunu kullandığını söyledi.

Soğuktan korunmak için dalgıç kıyafetleri giyen ve yüzerken tutunmak için araç iç lastiği kullandıkları belirtilen göçmenlerden bazılarının kendi çabalarıyla kıyıya ulaştığı, bazılarının da Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Düzensiz göçmenlerin çoğunluğunun Faslı olduğu, aralarında Suriyeli, Yemenli ve Filistinliler ile reşit olmayanların da bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarından dolayı sınır bölgesinde az sayıda güvenlik yetkilisinin bulunduğunu da vurguladı.