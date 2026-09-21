Cevdet Yılmaz, AB, Japonya, Azerbaycan ve Pakistan büyükelçileriyle ayrı ayrı görüştü - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz, AB, Japonya, Azerbaycan ve Pakistan büyükelçileriyle ayrı ayrı görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile Japonya, Azerbaycan ve Pakistan büyükelçilerini ayrı ayrı ağırladı. Görüşmelerde Türkiye-AB ilişkileri, ekonomi, enerji, bağlantısallık ve COP31 süreci ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı ile Japonya, Azerbaycan ve Pakistan büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabullere ilişkin şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Aivo Orav ile Türkiye-AB ilişkilerini, ticaret, ekonomi ve bağlantısallık alanlarındaki işbirliğimizi ve COP31 ev sahipliğimize ilişkin süreci ele aldık. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Tamura Masami ile ikili ilişkilerimizin yanı sıra ekonomi, enerji, turizm, bilim ve teknoloji ile üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarını ve COP31 sürecini değerlendirdik. Görevine yeni başlayan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Reşad Aslanov ile kardeşlik temelindeki ilişkilerimizi, ekonomi, enerji ve bağlantısallık alanlarındaki işbirliğimizi, Azerbaycan-Ermenistan barış ve Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçlerini görüştük.

Görev süresi sona yaklaşan Pakistan Büyükelçisi Sayın Yousaf Junaid ile Türkiye-Pakistan kardeşliğini ve stratejik ortaklığımızı ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere uzun yıllar boyunca sunduğu kıymetli katkılar için Sayın Büyükelçiye teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum."

Kaynak: AA
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