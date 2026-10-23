Cevdet Yılmaz Budapeşte'de Türk iş dünyası, UID ve büyükelçilik personeliyle görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk iş dünyasının temsilcileri, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) yönetimi ve büyükelçilik personeliyle bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinde ayrı ayrı gerçekleşen görüşmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Macaristan programımız kapsamında Budapeşte Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Türk iş dünyamızın kıymetli temsilcileri, UID yönetimi ve Büyükelçilik personelimizle bir araya geldik. İş insanlarımızın Macaristan'daki faaliyetlerini, yatırımlarını ve beklentilerini dinledik. UID yönetimi ve Büyükelçilik personelimizle de çalışmaları hakkında sohbet etme imkanımız oldu. Büyükelçimiz Sayın Gülsun Erkul ve ekibine nazik ev sahipliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."