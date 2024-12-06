Cevdet Yılmaz'dan Sinirlioğlu'na Tebrik - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cevdet Yılmaz'dan Sinirlioğlu'na Tebrik

Cevdet Yılmaz\'dan Sinirlioğlu\'na Tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu tebrik etti.

06.12.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik etti.

Yılmaz, Sinirlioğlu'nun AGİT Genel Sekreteri olarak seçilmesi dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Sinirlioğlu'nun AGİT Genel Sekreterliği görevine 57 üye ülkenin oy birliğiyle seçildiğini belirten Yılmaz, bu görevin Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında karşılıklı güveni, işbirliğini ve diyaloğu güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Yılmaz, " Türkiye'nin yetiştirdiği, uluslararası alanda saygın bir diplomasi birikimine sahip olan Sayın Sinirlioğlu'nun, AGİT'in barış, istikrar ve güvenlik hedeflerine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Türkiye olarak, her zaman olduğu gibi küresel barışın ve ortak çözüm arayışlarının destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Medya, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Avrasya, Güncel, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz'dan Sinirlioğlu'na Tebrik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:18 Dünya bunu konuşuyor ’Rusya desteğini kaybeden Beşar Esad Suriye’den kaçtı’ iddiası Dünya bunu konuşuyor! 'Rusya desteğini kaybeden Beşar Esad Suriye'den kaçtı' iddiası
20:20 ABD’nin ’yıkım filosu’ Suriye ve Irak’ta ortaya çıktı ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı
19:59 Kritik toplantının ardından Suriye’den açıklama: Türkiye’den talep edeceğiz Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
19:17 Muhalifler Şam’a doğru adım adım ilerliyor Esad’a 24 saat süre tanıdılar Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
09:34 Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde
09:20 Borsaya büyük değişiklik geliyor Tüm alım satımlarda uygulanabilecek Borsaya büyük değişiklik geliyor! Tüm alım satımlarda uygulanabilecek
09:13 Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti
09:03 85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi 85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi?
09:02 Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi’nde de rol almış Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış
08:58 Gaziantep’te katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı Gaziantep'te katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı
08:29 Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan’daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
08:14 Anaokulu ücretleri Oxford’u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi Anaokulu ücretleri Oxford'u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 21:53:09. #1.12#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz'dan Sinirlioğlu'na Tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.