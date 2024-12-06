Cevdet Yılmaz\'dan Sinirlioğlu\'na Tebrik

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik etti.

Yılmaz, Sinirlioğlu'nun AGİT Genel Sekreteri olarak seçilmesi dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Sinirlioğlu'nun AGİT Genel Sekreterliği görevine 57 üye ülkenin oy birliğiyle seçildiğini belirten Yılmaz, bu görevin Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında karşılıklı güveni, işbirliğini ve diyaloğu güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Yılmaz, " Türkiye'nin yetiştirdiği, uluslararası alanda saygın bir diplomasi birikimine sahip olan Sayın Sinirlioğlu'nun, AGİT'in barış, istikrar ve güvenlik hedeflerine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Türkiye olarak, her zaman olduğu gibi küresel barışın ve ortak çözüm arayışlarının destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.