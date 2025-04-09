Cevdet Yılmaz'dan Türkiye-ABD Ticaret Açıklaması

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Süreç olması gerektiği gibi hassas bir çerçeve içinde devam ediyor. Başarıya ulaşmasının en kısa sürede silahların bırakılmasını terör örgütünün kendisini feshetmesini elbette bekliyoruz. Bu tür süreçler hassas süreçler. Uzadıkça çomak sokan çok olur böyle işlere. Dolayısıyla bizim beklentimiz en kısa sürede 'Terörsüz Türkiye' sürecinin tamamlanmasıdır" dedi. Yılmaz, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı vergilerle ilgili, "Türkiye'yle zaten dengeli bir ticaret yapısı var. Ancak bizim liderlerimizin belirlediği yüz milyar dolarlık bir hedef var. Dolayısıyla bu konularda Ticaret Bakanımız mutlaka Amerikan muadilleriyle oturup hem bu gelişmeleri hem de Türkiye ile Amerika ticaretini nasıl arttırabiliriz, hacmini nasıl daha fazla büyütürüz, önümüzdeki dönemde daha yoğun bir şekilde ele alacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Toplantısı'ndan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, bu ay içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyeleriyle birlikte Giresun'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan yeni Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı'nı açıklayacaklarını, ardından da Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu toplayacaklarını bildirdi.

"Başlangıç itibarıyla Türkiye daha avantajlı gözüküyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı vergilerle ilgili soru üzerine Cevdet Yılmaz şunları kaydetti:

"Artısıyla eksisiyle değerlendiriyoruz. Küresel etkileri var elbette. Dünya ekonomisi açısından etkileri var. Ayrıca Türkiye olarak bizlere hem olumsuz hem olumlu yansımaları söz konusu. Net etkiye bakmamız lazım burada tabii. Bu süreci iyi takip etmemiz lazım. Çünkü bu bir dinamik süreç. Hem sonuçlanmış bir süreç değil. Amerika Birleşik Devletleri birtakım tarifeler açıkladı ama aynı zamanda da müzakerelere açık olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu müzakerelerin sonucunun ne olacağını görmemiz lazım. Bu müzakereler iyi gitmezse diğer ülkelerin karşı atacağı adımları yine iyi takip etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla belirsizliklerin olduğu, iyi takip etmemiz gereken bir süreç. Başlangıç itibarıyla Türkiye daha avantajlı gözüküyor. Biz de tabii bu müzakereleri yapacağız. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'yle geçen yıl 32 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmimiz oldu ve dengeli bir ticaretimiz var. Amerika dengeli ticaret olsun diyor. Türkiye'yle zaten dengeli bir ticaret yapısı var. Ancak bizim liderlerimizin belirlediği yüz milyar dolarlık bir hedef var. Dolayısıyla bu konularda Ticaret Bakanımız mutlaka Amerikan muadilleriyle oturup hem bu gelişmeleri hem de Türkiye ile Amerika ticaretini nasıl arttırabiliriz, hacmini nasıl daha fazla büyütürüz, önümüzdeki dönemde daha yoğun bir şekilde ele alacağımızı söyleyebilirim. Bu son gelişmelerle birlikte dünya ticaretinde yeni bir dönem başlıyor. Eski kalıplarla bakacağımız bir dünya değil. Onu görmemiz gerekiyor. İşte bu yeniden şekillenmeyi çok iyi takip etmek durumundayız. Bu ticaret politikaları dediğimiz gibi yatırım kararlarını etkileyecek, lojistiği etkileyecek, tedarik sistemlerini etkileyecek, çok boyutlu bir hadiseden bahsediyoruz. Bir taraftan da sadece mal piyasaları değil, hizmet piyasaları var. Diğer sermaye hareketleri var. Birçok boyutu var. Küresel ekonominin nerelere doğru gittiğini hep birlikte göreceğiz.

İlk aşamada dediğim gibi bizim düşük olması tariflerinin olumlu. İkincisi bu hadiselerle birlikte emtia fiyatlarında bir düşüş söz konusu. Petrol başta olmak üzere. Türkiye'de biliyorsunuz emtia ithalatçısı konumunda bir ülke. Bu açıdan da bizim şu an itibarıyla lehimize bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir eksi tarafı var. O da şu. Amerikan pazarı zorlaştıkça ülkeler Amerika'ya daha önce ihracat yapan ülkeler diğer pazarlarda çok daha agresif davranabilirler. Pazar paylarını telafi etme çabası içine girebilirler. Bu da rekabeti diğer piyasalarda yoğunlaştırıcı bir etki yapar.

Bunları kısaca bahsediyorum ama her birini detaylı bir şekilde analiz ediyoruz, inceliyoruz. Önümüzdeki EKK'de de başlıklarımızdan biri bu yeni ticaret pozisyonları ve bunun ülkemize yansımaları. Yani önümüzdeki dönem ekonominin yönetimi olarak bu konuları çok boyutlu bir şekilde bütün unsurlarıyla değerlendirip ülkemizin alması gereken pozisyon noktasında politikalar geliştirmeye devam ediyoruz."

Yılmaz, DEM Parti heyetinin bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini belirterek, şöyle konuştu:

'Terörsüz Türkiye' çok kıymetli bir süreç ve sağlıklı bir şekilde de devam ediyor. Bu hafta içinde Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme bekleniyor, DEM Parti'den gelecek katılımcılarla birlikte. Süreç olması gerektiği gibi hassas bir çerçeve içinde devam ediyor. Başarıya ulaşmasının en kısa sürede silahların bırakılmasını terör örgütünün kendisini feshetmesini elbette bekliyoruz. Bu tür süreçler hassas süreçler, uzadıkça çomak sokan çok olur böyle işlere. Dolayısıyla bizim beklentimiz en kısa sürede 'Terörsüz Türkiye' sürecinin tamamlanması, bölgemiz üzerindeki emperyalist oyunların boşa çıkarılması, milli birliğimizin beraberliğimizin pekiştirilmesi, demokrasimizin standartlarını, kalkınmamızın standartlarını çok daha yukarılara çıkması."