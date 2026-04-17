Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı'na İlişkin Uluslararası Bir Toplantıya Katıldı: Türkiye Olarak Kalıcı Barış İçin Çaba Göstermeye Devam Edeceğiz

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı'na ilişkin Fransa ve Birleşik Krallık'ın ev sahipliğindeki bir çevrim içi toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığını belirterek, "Bölgemizde benzer krizlerin, çatışmaların ve deniz ulaşımını aksatacak gelişmelerin tekrar yaşanmaması ancak diyalog, itidal ve çok taraflı iş birliğinin güçlendirilmesiyle mümkündür. Türkiye olarak biz de kalıcı bir barış için tüm diplomatik çabaları göstermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa ve Birleşik Krallık'ın ev sahipliğinde düzenlenen Hürmüz Boğazı'na ilişkin çevrim içi bir toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığını bildirdi. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ateşkesin korunması, İslamabad'da başlayan müzakere sürecinin kesintisiz devam etmesi ve diplomasinin yeniden hakim kılınması, kalıcı barışın tesisi açısından hayati önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler; enerji arz güvenliğinden tedarik zincirlerine, gübre piyasalarından küresel gıda güvenliğine kadar çok boyutlu riskler doğurmaktadır."

Bu çerçevede deniz seyrüsefer güvenliğinin uluslararası hukuk temelinde yeniden tesis edilmesi, bölgesel istikrarın korunması açısından kritik önemdedir. Toplantı saatlerinde İran tarafından Hürmüz Boğaz'ının ateşkes süresi sonuna kadar tüm gemilere yeniden açıldığının duyurulması, gerilimin azaltılması yönünde atılmış önemli bir adım olarak görüyor memnuniyetle karşılıyoruz.

Bölgemizde benzer krizlerin, çatışmaların ve deniz ulaşımını aksatacak gelişmelerin tekrar yaşanmaması ancak diyalog, itidal ve çok taraflı iş birliğinin güçlendirilmesiyle mümkündür. Türkiye olarak biz de kalıcı bir barış için tüm diplomatik çabaları göstermeye devam edeceğiz."