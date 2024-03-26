Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Projelerimizi hayata geçireceğiz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ne söylediysek seçimden önce onu sonuna kadar takip edeceğiz. Elimizden gelen tüm gücümüzle projelerimizi hayata geçireceğiz. Laf üstüne laf koymayacağız, taş üstüne taş koyacağız." dedi.

Yılmaz, Muş programı kapsamında, Bulanık ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada vatandaşlara hitap eden Yılmaz, bir belediyenin yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra iş ve yatırım ortamı geliştirerek yerel kalkınmayı gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Bulanık Belediye Başkan Adayı Yakup Kaya'nın seçilmesi halinde, açıkladığı projelerini birer birer hayata geçireceğinden şüphe duymadığını dile getiren Yılmaz, Kaya'nın ve projelerinin arkasında olduklarını ifade etti.

Yılmaz, AK Parti'nin siyasetinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Biz ne söylersek onun peşinde, arkasında dururuz. Her türlü çabayı sarf ederiz. Başka bazı partiler, siyasiler gibi davranmayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız öteden beri hep bu prensip üzere hareket etti. Şimdi de aynı şekilde devam edeceğiz. Ne söylediysek seçimden önce onu sonuna kadar takip edeceğiz. Elimizden gelen tüm gücümüzle projelerimizi hayata geçireceğiz. Laf üstüne laf koymayacağız, taş üstüne taş koyacağız."

Bulanık halkının bu seçimde eser ve hizmet siyasetini tercih edeceğine yürekten inandığını belirten Yılmaz, AK Parti döneminde bölgede huzur ve güven ortamının sağlandığını, böylece bölgede demokrasi ve kalkınmanın geliştiğini ifade etti.

Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nda ülkeyi çok daha büyütecek ve güçlendireceklerinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Birlik, beraberlik içinde olan Türkiye, kardeşlik içinde olan Türkiye, hem kendi halkına daha çok refah üretecek hem de inşallah mazlum milletlere de mazlum toplumlara da daha çok sahip çıkacak. Sabah akşam demokrasiden, haktan, hukuktan bahseden birtakım uluslararası güçlerin Gazze'de yaşananlara nasıl seyirci kaldığını herhalde hep birlikte görüyoruz. Bunların insafına hiçbir şekilde güvenemeyiz, merhametine güvenemeyiz. Gördük, yaşıyoruz. Dünyanın gözü önünde çoluk çocuk katlediliyor. Birleşmiş Milletler de yok ortada, Avrupa Birliği de yok, başka bir takım yapılar da yok. Bunu iyi anlamamız, iyi düşünmemiz lazım. Birliğimizi beraberliğimizi koruyacağız. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlarla, bir takım emperyalist güçlerle Gazze'de yaşananların arkasında olan yapılar da farklı yapılar değil."

Merkezi idare olarak Muş'a bugüne kadar çok sayıda yatırım yaptıklarını belirten Yılmaz, "Bu bölgemizde de en önemli meselemiz Muş-Bulanık yolu. Bu da programa aldığımız bir proje. İhale hazırlıkları yapılıyor. En önemli ihtiyacımız gençlerimize iş. Bu konuda da en pratik yollardan biri bu tekstil kentler. Tekstil kentler konusunda da elimizden gelen tüm desteği başkanımıza vereceğiz." diye konuştu.