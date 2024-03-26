Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Projelerimizi hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ne söylediysek seçimden önce onu sonuna kadar takip edeceğiz. Elimizden gelen tüm gücümüzle projelerimizi hayata geçireceğiz. Laf üstüne laf koymayacağız, taş üstüne taş koyacağız." dedi.
Yılmaz, Muş programı kapsamında, Bulanık ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Burada vatandaşlara hitap eden Yılmaz, bir belediyenin yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra iş ve yatırım ortamı geliştirerek yerel kalkınmayı gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.
AK Parti Bulanık Belediye Başkan Adayı Yakup Kaya'nın seçilmesi halinde, açıkladığı projelerini birer birer hayata geçireceğinden şüphe duymadığını dile getiren Yılmaz, Kaya'nın ve projelerinin arkasında olduklarını ifade etti.
Yılmaz, AK Parti'nin siyasetinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:
"Biz ne söylersek onun peşinde, arkasında dururuz. Her türlü çabayı sarf ederiz. Başka bazı partiler, siyasiler gibi davranmayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız öteden beri hep bu prensip üzere hareket etti. Şimdi de aynı şekilde devam edeceğiz. Ne söylediysek seçimden önce onu sonuna kadar takip edeceğiz. Elimizden gelen tüm gücümüzle projelerimizi hayata geçireceğiz. Laf üstüne laf koymayacağız, taş üstüne taş koyacağız."
Bulanık halkının bu seçimde eser ve hizmet siyasetini tercih edeceğine yürekten inandığını belirten Yılmaz, AK Parti döneminde bölgede huzur ve güven ortamının sağlandığını, böylece bölgede demokrasi ve kalkınmanın geliştiğini ifade etti.
Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nda ülkeyi çok daha büyütecek ve güçlendireceklerinin altını çizerek şöyle devam etti:
"Birlik, beraberlik içinde olan Türkiye, kardeşlik içinde olan Türkiye, hem kendi halkına daha çok refah üretecek hem de inşallah mazlum milletlere de mazlum toplumlara da daha çok sahip çıkacak. Sabah akşam demokrasiden, haktan, hukuktan bahseden birtakım uluslararası güçlerin Gazze'de yaşananlara nasıl seyirci kaldığını herhalde hep birlikte görüyoruz. Bunların insafına hiçbir şekilde güvenemeyiz, merhametine güvenemeyiz. Gördük, yaşıyoruz. Dünyanın gözü önünde çoluk çocuk katlediliyor. Birleşmiş Milletler de yok ortada, Avrupa Birliği de yok, başka bir takım yapılar da yok. Bunu iyi anlamamız, iyi düşünmemiz lazım. Birliğimizi beraberliğimizi koruyacağız. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlarla, bir takım emperyalist güçlerle Gazze'de yaşananların arkasında olan yapılar da farklı yapılar değil."
Merkezi idare olarak Muş'a bugüne kadar çok sayıda yatırım yaptıklarını belirten Yılmaz, "Bu bölgemizde de en önemli meselemiz Muş-Bulanık yolu. Bu da programa aldığımız bir proje. İhale hazırlıkları yapılıyor. En önemli ihtiyacımız gençlerimize iş. Bu konuda da en pratik yollardan biri bu tekstil kentler. Tekstil kentler konusunda da elimizden gelen tüm desteği başkanımıza vereceğiz." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Projelerimizi hayata geçireceğiz - Son Dakika
Diyarbakır'da, AFAD tarafından depremzedelere bir günlük hak sahipliği başvurusu için ek süre verilirken, AFAD binası içinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde evi hasar gören vatandaşlardan TOKİ başvurusunu kaçıran depremzedelere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bir günlük ek süre verdi. Silvan yolu üzerindeki AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü'nde başvuru yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havaalanı'nda geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiği olduğunu açıkladı. Uraloğlu, Artvin'e yaptığı ziyarette ise Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü inceledi ve bölgedeki eksikliklerin giderilmesi için destek sözü verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Erdek Belediye Başkan Adayı Turhan Gün'ün seçim ofisi açılışına katıldı. Yerlikaya, Türkiye'nin huzur için var olduklarını belirtti ve terör örgütleriyle mücadele ettiklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti. Yerel seçimler öncesi Malazgirt'e gelen Yılmaz, burada partililerle bir araya geldi ve destek çağrısında bulundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun'un Atakum ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. İnce, konuşmasında Türkiye'de korku üzerine siyaset yapıldığını ve muhalefetin kolay yolu seçtiğini belirtti. Ayrıca, Memleket Partisi olarak ülkeye 'Akıl, adalet, ahlak'ı önerdiklerini ve 'üçüncü yol' dediklerini vurguladı. İnce, seçim otobüsüyle kentte vatandaşları selamladı.
ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Toplantısına misafir olarak katıldı. ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya'nın dinamiklerini meclis üyeleriyle buluşturduklarını ve kurumlar arasında köprü olmaya devam ettiklerini belirtti.
TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca'nın adı, Marmaris'te bulunan bir yeşil alana verildi. Alana 'Toprak Dede'nin çok sevdiği meşe fidanları da dikildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?