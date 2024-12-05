Cevdet Yılmaz: Suriye'de kapsayıcı çözüm istiyoruz - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz: Suriye'de kapsayıcı çözüm istiyoruz

Yılmaz, Suriye için kapsayıcı bir siyasi çözüm ve terör tehdidine dikkat çekti.

05.12.2024 14:06
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'deki son gelişmelere değerlendirdi. Yılmaz, " Türkiye'nin hassasiyetleri değişmiş değil, biz Suriye'de tüm unsurları kapsayan, kapsayıcı bir siyasi çözümden yanayız. Bütün mezheplerden, etnik gruplardan siyasi görüşlerden insanların bir ortak şemsiye altında bir araya geldiği ve huzuru, güvenliği birlikte yaşama koşullarını sağladığı bir Suriye istiyoruz" dedi. Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısını ise "Sayın Bahçeli, 'önce ülkem milletim sonra partim ve ben' der. Bu tutumun bir yansıması olarak görüyorum. Burada detaylara takılmadan büyük resmi görmek gerektiğine inanıyorum ben. Büyük resim de terörsüz Türkiye'dir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamlarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Esnafa konum ücreti getirileceğini ilişkin haberlere yönelik soru üzerine Yılmaz,"Esnafın konum paylaşımından herhangi bir ücret alınması söz konusu değil. Sadece coğrafi bilgi matrisinden veriler alıp işi bu olan bunu ticari olarak değerlendiren işletmelerle ilgili bir düzenleme" dedi.

Suriye'de son gelişmelere ilişkin bir soru üzerine de Yılmaz, şöyle konuştu:

"Suriye'de uzun zamandır bir istikrarsızlık var, 13 yılı buldu. Bizim buradaki duruşumuz açık ve net. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana bir ülkeyiz. Suriye'nin istikrarını huzurunu isteyen bir ülkeyiz. Şu anda gördüğümüz hadise Suriye'deki rejimle muhalifler arasında yaşanan bir çatışma durumu ve Türkiye olarak bizim buradaki hassasiyetlerimiz şunlar: Suriye'de biz uzun zamandır istikrar ve huzur istiyoruz, bunun için Birleşmiş Milletler süreçleri, ASTAN süreçleri gibi birçok platformda Türkiye çok yapıcı bir şekilde burada bir konum almış durumda yine aylardır biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye rejimine çağrılar yapıyor. 'Gelin konuşalım, siyasi bir çözüm üretelim bu istikrarsızlık bitsin' diye ama maalesef bu karşılık görmedi hepimiz biliyoruz.

Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin hassasiyetleri değişmiş değil, biz Suriye'de tüm unsurları kapsayan, kapsayıcı bir siyasi çözümden yanayız. Bütün mezheplerden, etnik gruplardan siyasi görüşlerden insanların bir ortak şemsiye altında bir araya geldiği ve huzuru güvenliği birlikte yaşama koşullarını sağladığı bir Suriye istiyoruz. Niye böyle bir Suriye istiyoruz? Siviller hayatını kaybetmesin, insanlar zarar görmesin ama bunun ötesinde iki tane bizi doğrudan ilgilendiren mesele var. Birincisi terör tehditi... Suriye'deki bu ortamdan istifade edip orada yuvalanan Türkiye'ye dönük tehdit oluşturan terör yapıları olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin buna müsamaha göstermesi mümkün değil. Terör nerede olursa olsun Türkiye'ye yönelik mücadele bizim tabii ki birinci önceliğimiz."

"Büyük resim terörsüz Türkiye'dir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısının hatırlatılıp görüşünün sorulması üzerine de Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli, bölgemizde gelişen gelişmeleri ve tarihi gelişmeleri analiz ederek bakarak ülkemizin milletimizin geleceği açısından bir tutum geliştiriyor. Bunu iyi anlamamız lazım gerçekten. Bu rastgele bir hadise değil, gerçekten gelişmelerle bağlantılı. Bir taraftan bölgemiz üzerinde emperyalist bir takım oyunların, tehditlerin geliştiğini görüyoruz. Aslında yüz yıl öncesine gittiğimizde de nitelik olarak benzer tabloların bugünde yaşandığını görüyoruz. Yine İsrail'in bölgede oluşturdukları tehditlerin bölgemizin genelinde yaşanan çatışmaların jeopolitik gerilimleri hep birlikte görüyoruz. Sayın Bahçeli bu ortam içinde şöyle bir tutum sergiliyor bence hep söyler bunu doğrusu 'önce ülkem, milletim sonra partim ve ben' der. Bu tutumun bir yansıması olarak görüyorum. Burada detaylara takılmadan büyük resmi görmek gerektiğine inanıyorum ben. Büyük resim de terörsüz Türkiye'dir. Türkiye Yüzyılı'nda terörsüz bir Türkiye milletimizin bekasını güçlendirilmesi ülkemize yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması."

"En düşük 12 bin 500 TL aylık alanlarla ilgili mutlaka bir değerlendirme yapılacak"

Asgari ücret belirlenirken bir denge aranacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerine 1 Ocak 2025'ten itibaren yapılacak zamma ilişkin soru üzerine de temel hedeflerinin bu kesimleri enflasyona ezdirmemek olduğunu savundu ve en düşük 12 bin 500 TL aylık alanlarla ilgili mutlaka bir değerlendirme yapılacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

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