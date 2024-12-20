Çevre Bakanlığı 2025 İçin 1331 Personel Alacak - Son Dakika
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Çevre Bakanlığı 2025 İçin 1331 Personel Alacak

Çevre Bakanlığı 2025 İçin 1331 Personel Alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 yılı için 1331 personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar KPSS puanına göre yapılacak ve başvurular Ocak 2025'te alınacak.

20.12.2024 17:10  Güncelleme: 17:11
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda 2025 yılı için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personel alımı gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 500 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur alınacak. İklim Değişikliği Başkanlığı'nda ise kariyer meslek grubundan 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı memur istihdam edilecek. Öte yandan farklı ünvanlarda 200 engelli memur da kadroya alınacak. Sözleşmeli personel olaraksa 99 teknik (mühendis ve mimar), 383 idari ve 45 destek çalışanı alınacak. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na da 84 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Böylece Bakanlık bünyesinde 2025 yılı için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personel alımı gerçekleştirilecek.

Personel alımları Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak. Bunların yanı sıra Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Programı kapsamında 1500 kişi bakanlık bünyesinde ocak ayında çalışmaya başlayacak. Sözleşmeli personel alımı KPSS puanına göre yapılacak. Başvurular Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla 2025 yılı Ocak ayında alınacak. Kariyer meslek personeli grubundaki alımlarsa KPSS puan türü baz alınarak yazılı ve sözlü sınavın ardından gerçekleştirilecek.

'GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, istihdam edilecek 1331 personelin alım sürecine ilişkin merak edilen soruların yanıtlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Yardımcısı Demiralp, "Ailemizi büyütüyor, gücümüze güç katıyoruz. 2025 yılında bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirecek, ailemize katılacak yeni çalışma arkadaşlarımızla kurumlarımızın ve hizmetlerimizin kapasitesini artıracağız. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

5 SORUDA PERSONEL ALIM SÜRECİ

Bakan Yardımcısı Burak Demiralp'in paylaşımında yer alan, personel alımına ilişkin merak edilen 5 soru ve yanıtları şu şekilde:

"1. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 527 sözleşmeli personel (383 idari personel, 99 teknik personel, 45 destek personeli) alımı hangi şartlarda ve ne zaman olacak?

- Sözleşmeli personel alımı KPSS puanına göre yapılacak, başvurular ÖSYM aracılığı ile 2025 yılı ocak ayında alınacak.

2. Çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur unvanlarındaki 500 personel hangi şartlarda alınacak?

- Kariyer meslek personeli grubundaki bu alımlar, KPSS puan türü baz alınarak yazılı ve sözlü sınavın ardından gerçekleştirilecek.

3. 200 engelli memura ilişkin alım hangi şartlarda ve ne zaman yapılacak?

- Engelli memur alımı e-KPSS puanı baz alınarak ortaöğretim, ön lisans ve lisans seviyesinde farklı branşlarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirleyeceği takvime göre gerçekleştirilecek.

4. İklim değişikliği uzman yardımcısı alım süreci ne zaman tamamlanacak?

- Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden KPSS ve Yabancı Dil Sınavı puanına göre alınan başvurular adayların 23 Aralık 2024 tarihinde gireceği sınavın ardından sonuçlanacak.

5. Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında katılımcı olarak belirlenecek 1500 kişi ne zaman ve hangi kapsamda çalıştırılacak?

- Katılımcılar, 2025 yılı Ocak ayı içinde göreve başlayacak olup, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatındaki hizmet binalarının temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerini destekleme kapsamında istihdam edilecekler"

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Politika, Eğitim, Güncel, Çevre, KPSS, Son Dakika

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