Çevre Bakanı Özhaseki: \'Çok şükür ne dersek yapıyoruz\'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Çok şükür ne dersek yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız başımızda, onun yol arkadaşları olarak bizler de 22 yıldır hem genel idarede hem de yerel yönetimlerde Allah'a şükür ne söz vermişsek yaptık." dedi.
Özhaseki, Çamlık Millet Bahçesi'ndeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) binasının açılışında yaptığı konuşmada, Balıkesir'de güzel belediyecilik örneklerini gördüklerini söyledi.
Her işin bir dönüm noktasının olduğunu ve tarihte bunların kolay kolay unutulmadığını belirten Özhaseki, "Mesela 1946 yılı çok partili sisteme geçiştir. İnsanların hür iradelerini ortaya koyduğu, kendi idarecilerini seçtiği bir tarihtir ve siyasal tarihimizde hiç unutulmaz. 1994 yılı da belediyecilik için bir dönüm noktasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız İstanbul'da, naçizane ben de Kayseri'de, birçok arkadaşımız değişik Anadolu vilayetlerinde o tarihte bizler aday olduk." ifadesini kullandı.
Özhaseki, Türkiye'de 1994'e kadar özellikle sol belediyelerin ideolojik, takıntılı, saplantılı belediyeciliğine şahit olduklarını dile getirdi.
O dönem söz konusu belediyelerin yapılarına değinen Özhaseki, şöyle devam etti:
"İçerileri adeta bir militan yuvasıydı. Eylemden eyleme koşarlardı. Onlarca şahitliğimiz var. Nihayetinde ben de Cumhuriyet Halk Partililerin olduğu bir dönemden gelerek, 3 dönem onlar yapmıştı, onlardan belediyeyi teslim aldım. Karşımıza ilk gelenler alacaklı haciz memurlarıydı. Şehir ikiye bölünmüştü, mafyalar bölüşmüştü. İhalelere onlar girerdi. Kurtarılmış mahalleler vardı."
"Biz sözümüzün eriyiz"
Bakan Özhaseki, o yıllarda kimseyi ayırmadan hizmet etmek için belediye başkanı adayı olduklarını bildirdi. Kimseyi ayırt etmeden belediyecilik hizmetlerini yerine getirdiklerini vurgulayan Özhaseki, şunları anlattı:
"Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız İstanbul'da ve bizler dedik ki 'Bizler hizmet edeceğiz. Kimseyi ayırmayacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız. Kimsenin ırkına, mezhebine, meşrebine asla bakmayacağız. Kimsenin partisini sorgulamayacağız. Biz deli gibi çalışacağız ve hizmet edeceğiz.' Sözümüzle durduk. Her tarafta çalıştık. Bunun içindir ki yıllardır insanlar bize teveccüh ediyorlar. Bize oy veriyorlar. Kimse bizim boyumuza bosumuza, kara kaşımıza, kara gözümüze hayran falan değil. Bizden daha uzun boylular da var. Daha yakışıklı insanlar da var. Daha zengin insanlar da var ama biz sözümüzün eriyiz. Çok şükür ne dersek yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız başımızda, onun yol arkadaşları olarak bizler de 22 yıldır hem genel idarede hem de yerel yönetimlerde Allah'a şükür ne söz vermişsek yaptık."
Özhaseki, hizmet belediyeciliği kavramını ön plana çıkararak hizmet ettiklerini belirtti.
Şehirlerin altyapısını, üstyapısını baştan sona imar ve ihya ettiklerini kaydeden Özhaseki, "İktidar olduktan sonra 'marka şehirler' dedik, şehirlerin eli yüzü açığa çıkmaya başladı. Devasa projelerle, iktidardan da güç alarak sırtımızı yaslayarak bütün millete hizmet ettik. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'gönül belediyeciliği' dedi. En güzel örneğini Yücel Başkan yapıyor zaten, söylememe gerek yok. O herkesin gönlünü alıyor, ihtiyarların elini öpüyor, küçüklerin gözlerinden öpüyor, gece gündüz çalışıyor. Allah razı olsun. Emin olun Türkiye'nin hiç görmediği belediyeciliği bizler yaptık."
"Biz gerçek belediyecilik yapıyoruz"
Sanat ve meslek kurslarının da AK Parti belediyeleri döneminde başladığını hatırlatan Özhaseki, her dönemde belediyeciliğe yeni işler ekleyerek devam ettiklerini aktardı.
Bu süreçte kendilerini zorlayan bir rakibin de olmadığını vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz kendi kendimize o dönemde ne lazımsa onu yaparak geldik. Günümüzde bir başka belediyecilik başladı. Ankara'da, İstanbul'da bunu görüyoruz. Hiçbir şey yapmadan yapıyormuş gibi gösterme sanatı. Bu da gerçekten illüzyon isteyen bir iş. Ajanslara milyonlar vereceksiniz, sonra dönüp diyeceksiniz ki; 'Beni parlatın. Beni çok çalışıyor gibi gösterin. Ben tatil yapacağım, gezeceğim ama siz beni deli gibi iş hastası gösterin. Beni başarılı gösterin.' Sosyal medyadaki tuttuğunuz fenomenlerin sahte hesaplarıyla binlerce insan sizi TT yapacak. Siz çalışmayacaksınız ama iş yapmayacaksınız. Fakat sosyal medyada sizi iş yapıyor gibi gösterecekler. Buna algı operasyonu diyorlar. Son dönemde de böyle bir moda çıktı. Biz bunlardan anlamıyoruz. Biz oraya milyonlar da veremeyiz. Çünkü o para milletin parası. Kendi ceplerinden vermiyorlar. Bunun bir hesabı var. Yarın bir gün biri sizden sorar bunu. Biz gerçek belediyecilik yapıyoruz. İşte şimdi yaptığımız gibi. İnşallah bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz."
Açılışa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Programdan önce Bakan Özhaseki ve protokol üyeleri tarafından Minia Balıkesir'in açılışı yapıldı. Protokol üyeleri, açılışın ardından Balıkesir'in öne çıkan yapılarının minyatürlerini gezdi.
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