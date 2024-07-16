Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Muhtarlarla Buluştu

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(ADANA)- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilçede görev yapan muhtarlarla buluştu. İstişare ve değerlendirme toplantısında Başkan Aydar, üç aylık görev süresinde önemli işlere imza attıklarını belirterek, "Ceyhan'ın 112 mahallesine ayrım yapmaksızın eşit hizmet veriyoruz" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, üç aylık görev süresi boyunca yaptıkları hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Kadir Aydar, 31 Mart Seçimleri'nde göreve seçilmiş muhtarlarla birlikte çalışmanın önemine değindi ve tüm mahallelerin aynı kalitede hizmet alacağını vurguladı.

112 mahalleye eşit hizmet

Başkan Aydar, "Sizler de bizler gibi 31 Mart'ta halkın desteği ile demokrasinin gereği olarak sandıkta mahallelerimizi temsilen seçildiniz. Ceyhan Belediye Başkanı olarak, mahalle muhtarlarımızla birlikte asli görevimiz, mahallelere verdiğimiz sözleri tutmak ve en iyi hizmeti götürmektir. 112 mahallemizdeki hemşehrilerimizin hepsi bizim için aynıdır. Siyasi görüşleri ne olursa olsun, verdikleri oy ne olursa olsun, hizmet götürmemizde bir kriter değildir. Kriter şudur: En az hizmet almış mahallelerimizden başlayarak tüm Ceyhan'a eşit hizmet götürmektir" dedi.

300 adet yeni çöp knteyneri dağıtıldı

Muhtarlara üç aylık görev sürecinde yapılan hizmetleri aktaran Aydar, eşit hizmet anlayışı çerçevesinde ihtiyaç duyulan kırsal ve merkez mahallelere toplam 300 adet yeni çöp konteyneri dağıtıldığını ve İstasyon Caddesi ile Sanayi Bölgesi'ne akıllı kavşaklar yapıldığını duyurdu. Bu çalışmaların tüm mahallelere yönelik olduğunu ve her bölgenin ihtiyaçlarının eşit şekilde karşılandığını ifade etti.

28 bin metrekare yeni yaşam alanı yapılıyor

Göreve geldiği ilk gün Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü kaldırarak, 17 bin metrekarelik alanı modern bir meydan olması için ilk kazmayı vurduklarını belirten Aydar, Namık Kemal Mahallesi'nde 9 bin metrekarelik İsmet İnönü Koşu, Spor ve Gençlik Parkı'nın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. İlçeye, içerisinde kafeterya, oyun ve spor alanları, kreş ve yürüyüş yolu bulunan modern bir kent meydanı ile park kazandırdıklarını belirten Başkan Aydar, parkın yanına açılan yeni caddenin de asfaltlanarak hizmete açıldığını aktardı.

"Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz"

İhtiyaç sahibi emeklilere 7 bin TL ikramiye verdiklerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlara et kart dağıttıklarını ve hurdalıkta duran asfalt makinesinin onarılarak Belediye envanterine kazandırıldığını hatırlatan Aydar, İstiklal, Ulus, Mithatpaşa mahalleleri ile Şahin Özbilen ve İbrahim Mete Bulvarı'ndaki TOKİ konutlarına köprü yapımı konusunda bir engel kalmadığını ve Devlet Demir Yolları'ndan onay aldıklarını belirtti. Seçimden önce verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerinin altını çizen Aydar, "En son yaptığımız görüşmeler ve yazışmalar sonucunda, Ceyhan'da ilk üst köprüyü Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile birlikte yapacağız" diye konuştu.

Muhtarlardan Başkan Aydar'a teşekkür

Muhtarlar, kendilerini dinlediği için Başkan Aydar'a teşekkür ederek, taleplerini ve önerilerini paylaştı. Başkan Aydar ise sözlerini, "112 mahalle bizim için hepsi aynıdır. Ceyhan'ın her köşesini daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek tamamladı.