Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Projeleri Anlattı - Son Dakika
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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Projeleri Anlattı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Projeleri Anlattı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelerek, gerçekleştirdiği projeleri ve gelecekteki hedeflerini anlattı. Aydar, ilçenin ana arterlerinde yapılan çalışmaları, gençler için yapılan spor ve dinlenme alanlarını, sosyal yardım projelerini ve basının önemini vurguladı.

05.09.2024 11:58  Güncelleme: 13:32
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(ADANA)- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelerek, göreve başladığı 5 aylık süreçte ilçede gerçekleştirdiği projeleri ve gelecekteki hedeflerini anlattı.

Başkan Kadir Aydar, ilçenin ana arterlerinde yürütülen çalışmaların büyük bir kısmını tamamladıklarını belirtti. İstasyon, Sait Akman ve Postane Caddeleri'nin asfaltlandığını, İnönü Mahallesi'nin 30 yıldır çözülemeyen yol sorununu tarihe karıştırdıklarını söyledi. Ayrıca, Ceyhan'ın Yumurtalık istikametindeki yolun genişletilerek çift şeritli duble yola dönüştürüldüğünü ifade etti.

Aydar, gençler için spor ve dinlenme alanları oluşturmak adına yapılan çalışmalara da değindi. 9 bin metrekarelik İsmet İnönü Koşu Spor ve Gençlik Parkı'nın tamamlanmak üzere olduğunu belirten Aydar, bu parkın ilçedeki gençlerin spor yapabileceği modern bir alan sunacağını belirtti. Bunun yanı sıra, parkın yanında yeni bir bulvar açıldığını ve ilçenin trafiğini rahatlatmak amacıyla İstasyon ve Sanayi kavşaklarına akıllı kavşaklar yapıldığını dile getirdi.

"Köylerimizde düzenlediğimiz şenlikler, sosyal dayanışmayı güçlendiriyor"

Başkan Aydar, eski Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün kaldırılarak yerine Çukurova'nın en büyük modern ve çok amaçlı kent meydanının inşaatına başladıklarını açıkladı. Bu meydanın Ceyhan'ın simgesi olacağını vurgulayan Aydar, "Toplumsal etkinlikler ve sosyal aktiviteler için önemli bir alan sunacağız" dedi.

Aydar, sosyal yardım projelerine de geniş yer ayırdıklarını belirtti. İhtiyaç sahibi emeklilere bayram öncesi dağıtılan 7 bin TL bayram ikramiyelerinin yanı sıra, bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye yardımı yapıldığını ifade etti. Ayrıca, kırsal mahallelerde düzenledikleri köy şenlikleri ile birlik ve beraberliği pekiştirdiklerini söyleyen Aydar, "Köylerimizde düzenlediğimiz şenlikler, sosyal dayanışmayı güçlendiriyor ve köy halkımızın moralini yükseltti" diye konuştu.

"Yerel basınımız, ilçemizdeki hizmetlerimizin halkımıza ulaşmasını sağlıyor"

Toplantıda basının önemine de değinen Başkan Aydar, yerel ve ulusal basının Ceyhan'daki çalışmaların halka ulaştırılmasında büyük bir rol oynadığını belirterek "Yerel basınımız, ilçemizdeki hizmetlerimizin halkımıza ulaşmasını sağlıyor. Ulusal basın ise Ceyhan'ın sesini tüm Türkiye'ye duyuruyor. Ceyhan'ın tanıtımında en büyük rolü gazeteciler üstlenmektedir. Sizlerle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi

Toplantının sonunda sohbet ortamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Aydar, ilçedeki projeler ve belediyenin gelecek planları hakkında soruları yanıtladı. Program, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Başkan Aydar, Ceyhan'ın hızlı gelişim sürecine katkı sağlayan tüm basın mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Projeleri Anlattı - Son Dakika

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