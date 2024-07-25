Ceyhan Belediyesi Atatürk Filmini Gösterdi

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(ADANA) - Adana'da Ceyhan Belediyesi'nin kültürel etkinlikleri kapsamında Atatürk filminin gösterimi yapıldı. Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Bugün hepimiz siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakıp, Atatürk'ün şemsiyesi altında bir araya geldik. Atatürk, hepimizin ortak değeri ve mirasıdır" dedi.

Ceyhan Belediyesi, kültürel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Belediye, Atatürk filmini ilçedeki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda izleyiciyle buluşturdu. Etkinlikte konuşan Başkan Kadir Aydar, "Seçim döneminde vizyona giren Atatürk filmini birçok hemşerimizin kaçırmış olduğunu düşünerek, bu önemli filmi izlemeyen kalmasın düşüncesi ile bu etkinliği düzenledik. Bugün hepimiz siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakıp, Atatürk'ün şemsiyesi altında bir araya geldik. Atatürk, hepimizin ortak değeri ve mirasıdır. Onun hayatını ve mücadelesini bir arada izlemek, bize birlik ve beraberliğimizin önemini bir kez daha hatırlatıyor" dedi.

"Atatürk'ün vizyonu ve cesareti sayesinde bugün burada özgürce bir arada olabiliyoruz"

Başkan Kadir Aydar, "Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in değerlerini ve ilkelerini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak bizlerin en önemli görevlerinden biridir. Bu filmi izlerken Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğunu bir kez daha anladık. Onun vizyonu ve cesareti sayesinde bugün burada özgürce bir arada olabiliyoruz. Bu yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve onun mirasını yaşatmak için bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Kadir Aydar'ın bu organizasyonu, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Gösterimin ardından Başkan Aydar, izleyicilerle bir araya gelerek onların düşüncelerini dinledi.

Kültürel etkinlikler devam edecek

Aydar, "Atatürk'ün değerlerini ve mirasını yaşatmak için bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz" diyerek, gelecekte de benzer organizasyonların süreceğini belirtti.

Film izleme etkinliğine, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP 25. ve 26. Dönem Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü, Ceyhan Kent Konseyi Başkanı İsmail Övet, Ceyhan Muhtarlar Dernek Başkanı Eren Ulaş ile birlikte mahalle muhtarları, il ve ilçe belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.