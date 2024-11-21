Ceyhan Belediyesi Basketbol Akademi Kulübü'nde Yeni Dönem - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi Basketbol Akademi Kulübü'nde Yeni Dönem

Ceyhan Belediyesi Basketbol Akademi Kulübü\'nde Yeni Dönem

Ceyhan Belediyesi Basketbol Akademi Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu'nda Ercan Tosun kulüp başkanlığı görevini devraldı. Belediye Başkanı Kadir Aydar, yeni yönetimin Ceyhan'ı sporun ve basketbolun merkezi haline getireceğine inandığını belirtti.

21.11.2024 09:56  Güncelleme: 10:09
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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi Basketbol Akademi Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu, Ceyhan Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu genel kurulda, kulüp başkanlığı görevini Ercan Tosun devraldı. Kulübün Onursal Başkanı olan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Yeni yönetimimize güvenim tam. Hep birlikte Ceyhan'ı sporun ve basketbolun başkenti haline getireceğiz" dedi.

Ceyhan Belediyesi Basketbol Akademi Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kurulda, kulüp başkanlığı görevini Ercan Tosun'a devreden İsmet Aslıpek yeni yönetime başarılar dileyerek, "Bugüne kadar Ceyhan'da basketbolun gelişimi için çalışmaktan büyük gurur duydum. Ceyhan'ın spor alanında daha da ileriye gitmesi için her zaman destekçileri olacağım. Ercan Tosun ve ekibine yürekten başarılar diliyorum" dedi.

"Bayrağı daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışacağız"

Kulüp Başkanlığı görevini devralan Ercan Tosun ise yaptığı açıklamada, gençlere sporu sevdirmek ve Ceyhan'da basketbolu daha ileri bir noktaya taşımak için çalışacaklarını vurguladı. Tosun, "Ceyhan, sporda büyük bir potansiyele sahip. Amacımız, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek ve gençlerimize yeni fırsatlar sunmak. İsmet Aslıpek Başkanımıza bugüne kadar yaptığı değerli katkılar için teşekkür ediyorum. Şimdi bayrağı daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

"Yeni yönetimimize güvenim tam"

Kulübün Onursal Başkanı olan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, genel kurulda yaptığı konuşmada sporun gençler üzerindeki önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ceyhan Belediyesi Basketbol Akademi Kulübü, gençlerimizi spora yönlendiren ve profesyonel kariyer yolunda ilk adımı attıran bir köprü. Yeni yönetimimize güvenim tam. Hep birlikte Ceyhan'ı sporun ve basketbolun başkenti haline getireceğiz. Gençlerimizin başarı hikayeleri, Ceyhan'ın gurur kaynağı olacak."

Yeni yönetim, Ceyhan'da basketbolu daha geniş kitlelere yaymak, genç yetenekleri keşfetmek ve ulusal başarılar elde etmek için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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