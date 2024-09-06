Ceyhan Belediyesi Bin Öğrenciye Kırtasiye Yardımı Yaptı - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi Bin Öğrenciye Kırtasiye Yardımı Yaptı

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Ceyhan Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıttı. Başkan Aydar, çocukların eğitimine desteklerinin süreceğini belirtti.

06.09.2024 12:09  Güncelleme: 12:19
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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, belediyeye başvuruda bulunan bin öğrencinin tamamına okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıttı.

Ceyhan Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kırtasiye yardımını tamamladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün, Ceyhan Dayanışması ve Tüketici Hakları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde belediyeye başvuruda bulunan bin öğrencinin tamamına okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

"Ceyhan, kadınların ve çocukların şehri olacak"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, kırtasiye yardımı etkinliği sırasında yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak, çocuklara olan desteğin her zaman süreceğini belirterek şunları söyledi:

"Mahmut Öğretmenim, Gönül Öğretmenim yıllardır Ceyhan'da sosyal anlamda mücadele veriyor. Ben de onların bu mücadelesine en yakından şahitlik ediyorum. Birlikte Ceyhan için güzel işler yaptık. Şimdi ise bizim projemiz olan kırtasiye malzemelerini çocuklarımızla buluşturuyoruz. Çocuklarımızın geleceği için elimi taşın altına değil, gövdemi koyarım. Siz hiç merak etmeyin; iyi günde kötü günde her daim yanınızdayım. Çocuklar, sizleri çok seviyorum. Ceyhan, kadınların ve çocukların şehri olacak, bunu unutmayın. Sizin şehriniz bundan sonra. Allah'a emanet olun."

Etkinlikte kırtasiye yardımı alan bir öğrenci, memnuniyetini dile getirerek, "Kırtasiye malzemelerimizi bize dağıttığı için Belediye Başkanımız Kadir Aydar'a çok teşekkür ediyoruz" dedi. Bir öğrenci velisi ise "Bu yoklukta, bu pahalılıkta gerçekten çok güzel oldu. Çocuklarımızı sevindirdiniz. Allah da sizleri sevindirsin" ifadelerini kullandı.

Eğitime destek devam edecek

Ceyhan Belediyesi tarafından başlatılan bu yardım kampanyası, Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir programla başladı ve 6 Eylül Cuma günü itibarıyla tamamlandı. Bu tür yardımların ilerleyen dönemlerde de devam edeceği belirtilirken, ilçedeki çocukların eğitimine yönelik verilen destek ailelere maddi yönden rahatlama sağlandı. Başkan Aydar, Ceyhan'da hiçbir çocuğun eğitimden geri kalmaması için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Ceyhan Belediyesi Bin Öğrenciye Kırtasiye Yardımı Yaptı
Kaynak: ANKA

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