Ceyhan Belediyesi Bozuk Yolları Onarıyor

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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi Acil Müdahale Ekibi'nin son çalışmaları kapsamında Ulus ve Mithatpaşa mahallelerindeki bozuk yollar ve kaldırımlar onarıldı.

Ceyhan Belediyesi, ilçe genelindeki bozuk yolları ve kaldırımları hızla onararak vatandaşlara güvenli konforlu ulaşım imkanı sunma hedefiyle çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Acil Müdahale ekibi tarafından Ulus ve Mithatpaşa mahallelerindeki bozuk yollar ve kaldırımlar onarıldı.

Belediye Başkanı Kadir Aydar, vatandaşların taleplerine hızla yanıt verdiklerini ve her mahallede hizmetin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, "Ceyhan halkı her şeyin en iyisini hak ediyor, biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.