Ceyhan Belediyesi\'nden Çocuklara Yarıyıl Şenliği

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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi'nin yarıyıl tatiline giren çocuklar için düzenlediği "Karneni Al Gel" şenliği, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Çocuklara iyi tatiller dileyen Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutluluğu her şeyden önemli. Onların tatil coşkusuna ortak olmak bizim için büyük bir gurur" dedi.

Ceyhan Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için "Karneni Al Gel" şenliği düzenledi. Etkinlikte kar yağışı simülasyonu, eğlenceli animasyonlar ve zumba gösterileri, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Çocukların sevdiği Optimus Prime robot gösterisi ise etkinliğin en çok ilgi gören aktivitelerinden biri oldu.

Ceyhan Belediyesi, etkinliğe katılan çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve içecek ikramında bulundu. Aileler, çocuklarının eğlenceli bir gün geçirmesi için yapılan organizasyondan dolayı Ceyhan Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Özellikle Optimus Prime'ı çok sevdim"

Velilerden Gülşen Sır, "Çocuklarımızın karne sevincini paylaşmak için böylesine güzel bir etkinlik düzenlenmesi çok anlamlı. Belediye Başkanımız Kadir Aydar'a teşekkür ediyoruz," dedi. Çocuklardan Bilge Kaan Özarslan ise "Bugün çok eğlendim, özellikle Optimus Prime'ı çok sevdim. Hediyeler ve patlamış mısır için teşekkür ederim" diye konuştu.

"Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden önemli"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutluluğu her şeyden önemli. Onların tatil coşkusuna ortak olmak bizim için büyük bir gurur. Tüm çocuklarımıza güzel bir yarıyıl tatili diliyorum" dedi.