Ceyhan Belediyesi Uğur Mumcu Bulvarı'nı genişleterek otoban bağlantı yoluna bağlayacak - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi Uğur Mumcu Bulvarı'nı genişleterek otoban bağlantı yoluna bağlayacak

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Ceyhan Belediyesi, ilçede kesintisiz, rahat ve güvenli ulaşım için Uğur Mumcu Bulvarı'nı genişleterek otoban bağlantı yoluna bağlayacak. Ceyhan'ın ulaşım sorununa çözüm getirmek amacıyla yapılan çalışmalarla trafiği rahatlatmayı hedefliyor.

08.06.2024 17:42  Güncelleme: 00:38
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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, ilçede kesintisiz, rahat ve güvenli ulaşım için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Uğur Mumcu Bulvarı'nı genişleterek otoban bağlantı yoluna bağlayacak.

Ceyhan'ın ulaşım sorununa köklü çözümler getirebilmek amacıyla yeni yollar ve akıllı kavşaklar gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Ceyhan Belediyesi, kalıcı projelerle trafiği rahatlatmayı hedefliyor. Bu kapsamda Ceyhan ve Yumurtalık'ı birbirine bağlayan, aynı zamanda Adana-Hatay- Gaziantep otoyolu bağlantısı bulunan Uğur Mumcu Bulvarı ile otoban bağlantı ışıkları arasında tek şeride düşen yolu genişleterek çift şeritli bölünmüş yol olarak bağlayacak projenin çalışmaları başladı.

"Ceyhan'ın giriş ve çıkışları, kente yakışır hal alacak"

Ceyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol genişletme çalışmasına başladığı bulvarda açıklama yapan Başkan Kadir Aydar, "Uğur Mumcu Bulvarındayız. Bu bulvarı 5 yıl önce Zeydan Başkanımız ile birlikte yapmıştık. Ama elimizde olmayan sebeplerden dolayı yarım kaldı. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak üzere şimdi iş başına geldik. Değerli Ceyhanlılar müjdeyi veriyorum. Uğur Mumcu Bulvarı çift şeritle ortasında refüj çalışması yapılmak üzere otoban ışıklarına kadar devam ettireceğiz. Ceyhan çok güzel olacak, güzelleşecek. Ceyhan'ın girişlerini ve çıkışlarını ter temiz sıcak asfalt dökerek Ceyhan'a yakışır hale getireceğiz. Her şey sizin için" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Ceyhan Belediyesi Uğur Mumcu Bulvarı'nı genişleterek otoban bağlantı yoluna bağlayacak - Son Dakika
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