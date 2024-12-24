Ceyhan Belediyesi Yılbaşı Öncesi Kasapları Denetledi

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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kasaplara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesim belgeleri, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları, ilçe izin belgeleri ve hijyen standartları kontrol edildi.

Ceyhan Belediyesi Zabıtası, yılbaşı öncesi kasaplarda denetim yaptı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, denetimlerin önemine dikkati çekerek, "Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Yılbaşı öncesi vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için kasaplarda hijyen ve ruhsat kontrollerini titizlikle sürdürüyoruz. Kurallara uyan esnafımıza duyarlılıkları için teşekkür ederiz" dedi.