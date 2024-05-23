Ceyhan Belediyesi Yollardaki Bozulmalara Acil Müdahale Ekibi Kurdu

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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, yollardaki bozulmalara daha etkili çözüm üretmek için "Acil Müdahale Ekibi" kurdu. Belediye Başkanı Kadir Aydar, yol birim ekipleri ile asfalt yapım çalışmasına katılarak, ilçe genelinde asfalt yapım sezonunu başlattı.

Başkan Aydar'ın ilçe genelinde meydana gelen yol bozulmalarına anında çözüm üretmek için kurduğu "Acil Müdahale Ekibi" çalışmalara başladı. Haftanın 7 günü hizmet verecek birimle ilgili Başkan Aydar, acil müdahale ekibinin vatandaşlardan gelen talepler üzerine sorunlu yollara hızlı bir şekilde müdahale edeceğini belirtti.

Aydar, "Yaptığımız bütçe çalışmaları sayesinde bugünden itibaren Ceyhan'da asfalt sezonu açılmıştır. Acil müdahale ekibimizle birlikte vatandaşlardan gelen talepler üzerine sorunlu yollara müdahale edip, asfaltlayacağız. 5 yıl boyunca gece gündüz demeden tüm sokaklarımızı yenileyip, asfaltlayacağız. Gece gündüz çalışan sizleri düşünen birileri var" dedi.

Ceyhan Belediyesi, vatandaşların taleplerini 0 552 776 40 99 numaralı hattan ekiplere ulaştırabileceklerini veya WhatsApp üzerinden mesaj yoluyla iletebileceklerini belirtti.