Ceyhan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, oğlu ağır yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu ağır yaralandı. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 14 yaşındaki çocuk, Adana'daki bir hastaneye sevk edildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu ağır yaralandı.
Kurtkulağı Mahallesi'nde, Resul Süplün'ün (42) kullandığı 01 ANB 400 plakalı traktör, araziden eve dönerken devrildi.
Kazada, sürücü traktör altında kalırken yanında bulunan oğlu Mehmet Yiğit Süplün (14) ağır yaralandı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Resul Süplün'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Yiğit Süplün, buradaki müdahalenin ardından Adana'daki bir hastaneye sevk edildi.
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