Adana'da Sağlık İçin Hareket Et Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da Sağlık İçin Hareket Et Günü Etkinliği Düzenlendi

Adana\'da Sağlık İçin Hareket Et Günü Etkinliği Düzenlendi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Cumhuriyet İlkokulu tarafından düzenlenen Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliğine öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı. Okul müdürü Mehmet Atasoy, fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek için etkinlik düzenlediklerini belirtti. Etkinlikte, İstanbul'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan için saygı duruşunda bulunuldu ve katılımcılar Yılankale'ye yürüdü.

10.05.2024 15:57
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu tarafından düzenlenen etkinliğe, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Okul müdürü Mehmet Atasoy, yaptığı konuşmada, fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek için etkinlik yaptıklarını belirtti.

Okul bahçesinde, İstanbul'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Katılımcılar daha sonra Yılankale'ye yürüdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Sağlık İçin Hareket Et Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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