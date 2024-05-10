Adana\'da Sağlık İçin Hareket Et Günü Etkinliği Düzenlendi

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu tarafından düzenlenen etkinliğe, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Okul müdürü Mehmet Atasoy, yaptığı konuşmada, fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek için etkinlik yaptıklarını belirtti.

Okul bahçesinde, İstanbul'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Katılımcılar daha sonra Yılankale'ye yürüdü.