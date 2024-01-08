 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ceyhan'da silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin katilleri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ceyhan'da silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin katilleri tutuklandı

Ceyhan ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Turan Rigan'ın katilleri olarak gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve kurşun geçirmez yelek ele geçirildi.

Ceyhan\'da silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin katilleri tutuklandı
08.01.2024 - 22:39,
Abone Ol

Ceyhan ilçesinde bir kişinin evinin önünde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Namık Kemal Mahallesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Turan Rigan'ın (44) ölümüne ilişkin 5 Ocak'ta gözaltına alınan M.B, O.Ç, B.U. ve G.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabancayla 2 tüfek ve kurşun geçirmez yelek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

21 Aralık'ta, evinin önünde otomobilinden inen Turan Rigan silahlı saldırıya uğramış, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Rigan'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ceyhan, Tutuklama, Adliye, Ölüm, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan'da silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin katilleri tutuklandı - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 23:48:35. #1.13#
SON DAKİKA: Ceyhan'da silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin katilleri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement