Ceyhan Depremi Kurbanları Törenle Anıldı - Son Dakika
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Ceyhan Depremi Kurbanları Törenle Anıldı

Ceyhan Depremi Kurbanları Törenle Anıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 27 Haziran 1998 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler, düzenlenen törenle anıldı. İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından yapılan açıklamaya göre, depremde 145 kişi hayatını kaybetmiş, 1500 kişi yaralanmış ve binlerce kişi evsiz kalmıştı. Tören, inşaat, jeofizik, jeoloji mühendisleri odaları ile Mimarlar Odası Adana Şubesi ve Ceyhan Belediyesi tarafından Ceyhan Deprem Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törende konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hıdır Çak, nitelikli ve güvenli yaşam çevrelerinin oluşturulması için tüm mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin uzman kişiler tarafından sunulması gerektiğini vurguladı.

27.06.2024 15:51
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde 27 Haziran 1998 yılında meydana gelen depremde yaşamını yitirenler törenle anıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı inşaat, jeofizik, jeoloji mühendisleri odaları ile Mimarlar Odası Adana Şubesi ve Ceyhan Belediyesince Ceyhan Deprem Anıtı önünde tören düzenlendi.

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hıdır Çak, törende odalar adına yaptığı açıklamada, depremin 145 kişinin ölümüne, 1500 kişinin yaralanmasına ve binlerce kişinin evsiz kalmasına yol açtığını ifade etti.

Anma törenini zemin özelliklerinden, mimari ve betonarme tasarımına, projelendirmeden yapım aşamasına kadar görev alan meslek mensupları ile bunların takibi ve kontrolünde yer alan Ceyhan Belediyesi ortaklığında düzenlediklerini belirten Çak, böylece birlikte hareket etmenin, çalışma yürütmenin ve eş güdümün önemini vurguladıklarını dile getirdi.

Çak, nitelikli, sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerinin oluşturulması için planlamadan tasarıma, projelendirmeden uygulamaya kadar tüm mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip meslek mensuplarınca sunulması gerektiğini kaydetti.

Törene, Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar, Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Emin Pişkin, Mimarlar Odası Adana Şubesi yönetim kurulu üyesi Ertaç Özal, Ceyhan Belediye Başkan yardımcıları Ömer Arslan, Ahmet Özkan Akgün ve Burhan Onuk ile TMMOB'ye bağlı odaların üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ceyhan Depremi Kurbanları Törenle Anıldı - Son Dakika

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