Ceylanpınar\'da TİGEM\'de 75 kilo fıstık çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Ceylanpınar'da TİGEM'de 75 kilo fıstık çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma, TİGEM arazisinde yaklaşık 75 kilogram Antep fıstığını araca yüklerken 4 şüpheliyi yakaladı. Çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yaklaşık 75 kilogram Antep fıstığını çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait arazide devriye görevi sırasında 4 şüpheliyi yaklaşık 75 kilogram Antep fıstığını araca yüklerken yakaladı.
Şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: AA
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