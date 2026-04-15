Ceylanpınar\'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir zanlının adresine operasyon düzenlendi.
Burada yapılan aramalarda 11 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
