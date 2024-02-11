Cezaevi firarisi bekçiler tarafından dövüldü

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Kahramanmaraş'ta yakalanan cezaevi firarisi Muzaffer Akdaş (47), 2 mahalle bekçisi tarafından cop ve tekme tokatlarla dövüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KELEPÇEYE DİRENİNCE DÖVDÜLER

Gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde iddiaya göre; mahalle bekçileri, şüphelendikleri bir otomobilin içinde oturan Muzaffer Akdaş'ın kimlik kontrolünü yaptı. Kontrolde Akdaş'ın 2 ayrı dosyadan 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, deprem felaketinden hasar alan cezaevinden de firar ettiği tespit edildi.

HASTANEDEN DARP RAPORU

Kelepçe takılmasına direnen Akdaş, bekçiler tarafından coplarla darbedildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Akdaş'ın tekme-tokat ve coplarla dövüldüğü, bekçilere de 'vurma' diyerek seslendiği anlar, görüntülerde yer aldı. Akdaş, daha sonra hastaneye götürüldü.

Darp raporu alan Akdaş, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kendisini darbeden 2 bekçiden şikayetçi oldu. Akdaş tutuklanıp, cezaevine konulurken, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

DARBEDİLEN ŞAHSIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bekçiler tarafından darbedilen Muzaffer Akdaş'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Bekçilerin GBT kontrolü için kimlik istediğini ve kendisinin de kimliğini verdiğini belirten Akdaş, daha sonra yaşananları şöyle anlattı:

"Ceza alabileceğim dosyalar olduğu için GBT sorgumu yapmamalarını rica ettim. Bu esnada beni araçtan indirdiler ve aracın arka tarafına doğru götürdüler. Bekçilerden biri bana yönelik 'Ben bekçilerin en azılısıyım' dedi. Ben bekçilerden birinin elinde biber gazı görünce yanlarından ayrılmaya çalıştım ve aracımdan yaklaşık 50 metre uzaklaştım. Onlar da benim kaçtığımı düşündüler ve arkamdan geldiler.

"ASTIMIMI SÖYLEMEME RAĞMEN GAZ SIKTILAR"

Ben kendilerinden kalp damar ve astım hastalığım olduğu için gaz sıkmamalarını istesem de bana gaz sıktılar ve ters kelepçe taktılar. Yine kendilerine hasta olduğumu şikayetçi olacağımı söyledikten sonra beni beyaz bir aracın yanına yatırdılar ve 'Sen bizden nasıl kaçarsın' deyip küfrederek ellerinde bulunan copla vücudumun çeşitli yerlerine vurdular. Beni darbeden ve hakaret eden 2 bekçiden şikayetçiyim."