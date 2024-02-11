Cezaevi firarisi bekçiler tarafından dövüldü - Son Dakika
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Cezaevi firarisi bekçiler tarafından dövüldü

Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi olan Muzaffer Akdaş, mahalle bekçileri tarafından coplarla ve tekme-tokat dövüldü. Olayın görüntüleri ortaya çıkarken, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

11.02.2024 13:37  Güncelleme: 13:39
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Kahramanmaraş'ta yakalanan cezaevi firarisi Muzaffer Akdaş (47), 2 mahalle bekçisi tarafından cop ve tekme tokatlarla dövüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KELEPÇEYE DİRENİNCE DÖVDÜLER

Gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde iddiaya göre; mahalle bekçileri, şüphelendikleri bir otomobilin içinde oturan Muzaffer Akdaş'ın kimlik kontrolünü yaptı. Kontrolde Akdaş'ın 2 ayrı dosyadan 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, deprem felaketinden hasar alan cezaevinden de firar ettiği tespit edildi.

HASTANEDEN DARP RAPORU

Kelepçe takılmasına direnen Akdaş, bekçiler tarafından coplarla darbedildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Akdaş'ın tekme-tokat ve coplarla dövüldüğü, bekçilere de 'vurma' diyerek seslendiği anlar, görüntülerde yer aldı. Akdaş, daha sonra hastaneye götürüldü.

Darp raporu alan Akdaş, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kendisini darbeden 2 bekçiden şikayetçi oldu. Akdaş tutuklanıp, cezaevine konulurken, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

DARBEDİLEN ŞAHSIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bekçiler tarafından darbedilen Muzaffer Akdaş'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Bekçilerin GBT kontrolü için kimlik istediğini ve kendisinin de kimliğini verdiğini belirten Akdaş, daha sonra yaşananları şöyle anlattı:

"Ceza alabileceğim dosyalar olduğu için GBT sorgumu yapmamalarını rica ettim. Bu esnada beni araçtan indirdiler ve aracın arka tarafına doğru götürdüler. Bekçilerden biri bana yönelik 'Ben bekçilerin en azılısıyım' dedi. Ben bekçilerden birinin elinde biber gazı görünce yanlarından ayrılmaya çalıştım ve aracımdan yaklaşık 50 metre uzaklaştım. Onlar da benim kaçtığımı düşündüler ve arkamdan geldiler.

"ASTIMIMI SÖYLEMEME RAĞMEN GAZ SIKTILAR"

Ben kendilerinden kalp damar ve astım hastalığım olduğu için gaz sıkmamalarını istesem de bana gaz sıktılar ve ters kelepçe taktılar. Yine kendilerine hasta olduğumu şikayetçi olacağımı söyledikten sonra beni beyaz bir aracın yanına yatırdılar ve 'Sen bizden nasıl kaçarsın' deyip küfrederek ellerinde bulunan copla vücudumun çeşitli yerlerine vurdular. Beni darbeden ve hakaret eden 2 bekçiden şikayetçiyim."

Cezaevi firarisi bekçiler tarafından dövüldü
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ahmet yıldırım: Güvenlik için yeniden başlatılan bekçilik eğitimsiz insanların seçimi ile sokaklarda caddelerde üniformayı taşımayı bilmeyen görevlilerin ego savaşına neden oldu. Geçmiş yıllarda polisler vardı. Şimdi ise bekçiler. 112 107 Yanıtla
  • Mehmet KARAGÖZ: bu bekçileri ilerde 1-2 aylık eğitimle polis yapmasalar bari 92 74 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Bu bekçiler kesinlikle görevden alınmalı.Görevin suçluyu yakalayınca dövmek değil gerekirse zor kullanıp kelepçeleyip kolluk kuvvetini çagırıp teslim etmektir.bu tür kamu görevlileri yüzünden insanlar devlete düşman hale geliyor 80 80 Yanıtla
  • Zafer Samancı: Devlet üniformasını üzerine kalkan yapıp her türlü zulmü yapmayı kendisine hak görenler o şerefli üniformaya leke sürenler asla ama asla affedilmemelidir. Burada suçlu olan kişiyi derdest edip adli makamlara sevk etmek 2 güvenlik görevlisi için ne kadar zor olabilir. 69 50 Yanıtla
  • Volkan Ataş: Ne kadar başıboş varsa bekçi yapmış lar 71 42 Yanıtla
  • ahmet yıldırım: Yaparlar yaparlar hatta amir bile yapar eğitimli polislerin başına eğitimsiz amirde olurlar 54 31
  • Orhan Metin: Helal olsun o bekcilere 31 51 Yanıtla
  • Nazmi Bolat: Olayın içeriğini öncesini , şahsın emniyet personellerine Devletin üniformasına neler yaptığını bilmeden, suç geçmişini bilmeden, olay öncesinde devriye atan personellere neler yaptığını bilmeden yorum yapıp akılsızca yorum yapmayın.Dışardan görüldüğü gibi sanmayın. 32 20 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Diyelim görevliye zorluk çıkardı karşılığı dövmekmi.kanunda kamu görevlilerin sorumlulukları net yazıyor.kimsey dövemezsin,hakaret edemezsin,onurunu rencide edecek uygulama yapamazsın.gerekirse zor kullanarak alıkoyar yakalarsın,kelepçeyi takarsın kolluk gücüne teslim edersin.tutanagını tutarsın savcılga gönderirsen.o zamannherkes kanunun kendine göre uygulasın 17 19
  • Nazmi Bolat: Beyefendi; Kamu görevlileri şahsı dövmüyorlar, Polis vazife ve salahiyet kanunlarında belirtildiği üzere kendilerini etkisiz hale getirmeye yönelik davranışlar sergileyen ve direnen aranan şahsı bedeni ve maddi güç kullanıp zor kullanarak etkisiz hale getiriyorlar.hepsi kanunla sabit arkadaşların soruşturması prosedür gereği olacak rahat olabilirsiniz. 18 11 Yanıtla
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İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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