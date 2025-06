Cezaevindeki CHP'li Başkanlardan Bayram Mesajı: Kalbimiz Sizinle, Umudumuz Dimdik Ayakta... Zorluklar Geçici, Sevgimiz, İnancımız Daimidir

(İSTANBUL) 31 Mart 2024'te İstanbul'un 8 ilçesinde çoğu rekor seviyede oylarla seçilmiş belediye başkanları cezaevinde bulunuyor. Başkanlar bayram mesajlarında, "Kalbimiz sizinle, umudumuz dimdik ayakta. Zorluklar geçici, sevgi ve inancımız daimidir.. Halkımız insanlık onuruna yakışır bir biçimde yaşasın diyedir mücadelemiz. Hakkın, hukukun tecelli edeceği bayramların gerçek kardeşlik duygularıyla sevinç içinde yaşanacağı günler uzak değildir... Dayanışmamızdan, umudumuzdan, kardeşliğimizden asla vazgeçmeyelim." dedi.

İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik ilk operasyon 30 Ekim şafak vakti Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e yönelik gerçekleştirilmişti. Ardından Beşiktaş, Beykoz belediyelerini hedef alan operasyonlar düzenlendi. 18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok saayıda belediye yöneticisine 19 Mart operasyonu gerçekleştirildi. İBB'ye yönelik operasyonlar dalga dalga devam ederken 31 Mayıs'ta CHP'li belediyeleri hedef alan operasyonlar gerçekleştirildi.

"Dayanışmamızdan, umudumuzdan, kardeşliğimizden asla vazgeçmeyelim"

1 Mart 2024'te İstanbul'un 8 ilçesinde çoğu rekor seviyede oylarla seçilmiş belediye başkanları cezaevinde bulunuyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe Silivri'de bulunuyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da sağlık sorunlarına ve itirazlara rağmen Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne götürüldü. Başkanlar bayram mesajlarında, "Kalbimiz sizinle, umudumuz dimdik ayakta. Zorluklar geçici, sevgi ve inancımız daimidir.. Halkımız insanlık onuruna yakışır bir biçimde yaşasın diyedir mücadelemiz. Hakkın, hukukun tecelli edeceği bayramların gerçek kardeşlik duygularıyla sevinç içinde yaşanacağı günler uzak değildir... Dayanışmamızdan, umudumuzdan, kardeşliğimizden asla vazgeçmeyelim." dedi.

Kurban Bayramı'nı Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde geçiren CHP'li başkanların bayram mesajları şöyle:

"Yaşanan hukuksuzluklar, halkımızın karşı karşıya bırakıldığıderin yoksulluk kimseden ne sevinç bıraktı ne de gönenç"

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer:

"Değerli Esenyurt Halkı, hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, özgürlük ve adaletin hakim olduğu günlerde nice bayramlar diliyorum. Yine sizlerden ayrı bir Kurban Bayramı yaşıyoruz… Esenyurt halkından ayrı, hücremde yalnız ama mücadele azmim sonsuz! Değerli Kardeşlerim, bayramlar sevincin, gönencin paylaşıldığı özel günlerdir. Yaşanan hukuksuzluklar, halkımızın karşı karşıya bırakıldığıderin yoksulluk kimseden ne sevinç bıraktı ne de gönenç. Bir yandan barış ve kardeşlikten bahsediyorlar öte yandan her gün uygulanan yeni bir siyasi operasyona uyanıyoruz. Hangisine inanacağız? Gördüğümüze mi, yaşadığımıza mı? Bu nasıl barış, bu nasıl kardeşlik? Bu halk bu uygulamaları hak ediyor mu?

Hakkın, hukukun tecelli edeceği bayramların gerçek kardeşlik duygularıyla sevinç içinde yaşanacağı günler uzak değildir. Bizler içeride daha güzel ve daha insanca yaşanır bayramlar için mücadeleye devam edeceğiz. Halkımız insanlık onuruna yakışır bir biçimde yaşasın diyedir mücadelemiz. Bu onurlu mücadele de hak hukuk tecelli edinceye dek sürecek. Nitekim halkın beklentisi bu olduğu gibi cennet vatanımıza yakışan da budur. Bu duygularla hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Hepinizi Silivri'den sevgiyle selamlıyorum."

"Kalbim sizinle, yolum size doğru"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat:

"Meydanlarda, sokaklarda, pazarda; her yerde birlikteydik. 6 yıldır ilk kez bir Kurban Bayramı'nı büyük Beşiktaş ailemden ayrı geçiriyorum. Lakin inanıyorum ki hasret arttıkça vuslat da yaklaşıyor. İyi bayramlar canım ailem. Kalbim sizinle, yolum size doğru."

"Büyük bir umut ve inançla bekliyorum"

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler:

"Bu bayram da eşimden, evladımdan, sevdiklerimden ve güzel Beykoz'umdan ayrı geçiyor. Bayramlar bana hep bir arada olmanın gücünü ve paylaşmayı hatırlatır. Sevgi ve duygu bağı böyle günlerde daha kuvvetli bir şekilde mesafeleri aşıp kalpleri birbirine kavuşturur. Ben de burada bu duygularda güç buluyor, dualarınızı her zaman yanımda hissedip kavuşacağımız günü büyük bir umut ve inançla bekliyorum… Birlikte samimiyetle kurduğumuz o kuvvetli bağ ile dayanışma içerisinde geçireceğimiz bayramlarda buluşmayı diliyorum... Kurban Bayramımız mübarek olsun."

"Ben de Şişli de size emanettir"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan:

"Geçtiğimiz yıl Şişli sokaklarında, sizlerle yan yana karşıladığımız; paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin simgesi bir Kurban Bayramı'nı daha hep birlikte karşılıyoruz. Biliniz ki bu bayramda da sizlerin arasında, Şişli'nin sokaklarında tüm kalbimle yürüyecek, her birinizle bayramlaşacağım. Büyük bir sevgi ve sorumlulukla 350 günde Şişli'nin hakkını Şişli'ye veren, adil ve dayanışmacı işleri hep birlikte başardık. Ben de Şişli de size emanettir. Özgür günlerde yeniden buluşacağımıza olan inançla, Kurban Bayramınızı kutluyor; sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram diliyorum."

"Zorluklar geçici, bizlerin sevgisi ve inancı ise daimidir"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe:

"Sevgili Gaziosmanpaşalı komşularım, bu bayramda aranıza fiziken olamasam da, kalbim her birinizle birlikte. Kurban Bayramı'nın; dayanışmayı, kardeşliği ve umudu büyüttüğü günlerdeyiz. Zorluklar geçici, bizlerin sevgisi ve inancı ise daimidir. Birbirimize daha çok kenetlendiğimiz, adaletin ve huzurun hakim olduğu nice bayramlara kavuşmak dileğiyle… Hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve umut dolu bir bayram diliyorum. Kalbim sizinle, umudum dimdik ayakta. Kurban Bayramınız mübarek olsun."

"Yeniden bir arada olacak, en güzel bayramları hep birlikte yaşayacağız"

Avcılar Belediye Başkanı Utku Cane Çaykara:

"Ne kadar aranızda olamasam da kalbim Avcılar'da, sizlerin yanında. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Yeniden bir arada olacak, en güzel bayramları hep birlikte yaşayacağız."

"Dayanışmamızdan, umudumuzdan, kardeşliğimizden asla vazgeçmeyelim"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün:

"Başkan yardımcılarımız Ömer Kazancı ve Rıza Can Özdemir ile birlikte, haksız ve adaletsiz bir operasyon nedeniyle bir süreliğine aranızda olamayacağız. Ancak şunu bilin ki; biz bu topraklara emeğimizi, sevgimizi ve inancımızı bıraktık. Ayrılsak da gönlümüz sizlerle, mücadelemiz Büyükçekmece'mizle beraberdir. Bugün, sadece kendimi değil; Büyükçekmece'mizi de yüreklerinize emanet ediyorum. Her taşında alın terimizin, her sokağında ortak hatıralarımızın olduğu bu güzel şehir, yalnızca bir yer değil; ortak vicdanımız, müşterek yarınımızdır. Bu güzel kente, büyük Büyükçekmece aileme duyduğum derin sevgiyle ifade etmek isterim ki; her zorlukta omuz omuza, her sevinçte yan yana duralım. Dayanışmamızdan, umudumuzdan, kardeşliğimizden asla vazgeçmeyelim.

"Umutsuzluğa kapıldığınızda başınızı kaldırıp, o huzur veren maviliğe bakın…"

Ne zaman gözlerinizi o güzelim yeşilliğe çevirseniz, bir çınar gibi orada durduğumu hissedin. Kökümüz sevgi, gövdemiz emek, dallarımız ise sizsiniz. Umutsuzluğa kapıldığınızda başınızı kaldırıp, o huzur veren maviliğe bakın… Çünkü orada, birlikte kurduğumuz yarınların umudu saklıdır. Kurduğumuz bağlar yokluğumda da büyüsün, daha da köklensin, daha da güçlensin. Çünkü Büyükçekmece yalnızca bir kent değil; bir yürek, bir ruh, bir aile… Bugüne kadar nice zorluğu birlikte aştık. Yarınları da yine birlikte kuracağız. Bu inançla, bu kararlılıkla… Kendimi, arkadaşlarımı ve Büyükçekmece'yi sizlerin yüreğine emanet ediyorum. Bu vesileyle, tüm İslam aleminin ve büyük Büyükçekmece ailemin Kurban Bayramı'nı kutluyor; bayramın getirdiği huzur, bereket ve kardeşliğin yüreklerimize dokunmasını diliyorum. Birliğimiz daim, yolumuz açık, Büyükçekmece'miz her zaman sevgi ve huzurla dolu olsun."