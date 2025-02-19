Cezaevinden izinli çıkan babasını öldürmüştü, kendisiyle birlikte tutuklanan annesi tahliye edildi

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DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Bünyamin Sargül'ü (40) pompalı tüfekle vurarak öldüren Hasan Sargül (18), annesi Aydan Sargül ile birlikte tutuklandı. Olayla ilgili görülen davanın 2'nci duruşmasında anne Aydan Sargül tahliye edildi. Hasan Sargül'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay, 27 Ağustos 2024'te Ergani ilçesi kırsal Pınarkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü Bünyamin Sargül, izinli olarak çıkıp evine geldi. Bünyamin Sargül ile oğlu Hasan ve eşi Aydan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan, babası Bünyamin Sargül'e pompalı tüfekle ateş etti. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Bünyamin Sargül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sargül'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Pınarkaya Mahallesi'nde toprağa verildi. Oğlu Hasan Sargül ve eşi Aydan Sargül ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve oğlu, tutuklandı.

'ŞİDDET UYGULUYORDU'

Hasan Sargül ve annesi Aydan Sargül'ün, Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Üst soyunu kasten öldürme' ve 'Eşe karşı kasten öldürme' suçlarından yargılandıkları davanın 2'nci duruşması görüldü. Duruşmada sanıklar ve avukatları ile Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi üyeleri hazır bulundu. Hasan Sargül, savunmasında babasının annesine ve kardeşlerine sık sık şiddet uyguladığını belirterek, "Ölen babam olaydan önce cezaevindeydi. Cezaevinde bulunma sebebi, anneme yapmış olduğu şiddetten dolayıdır. Cezaevinden olaydan 3-4 gün önce izinli olarak gelmişti. Cezaevinde açık taraftaydı. İzine gelmeden önce beni ve annemi zaman zaman arıyordu, telefonda bize 'Sizi öldüreceğim, siz ölmeyi hak etmişsiniz, bana para gönderin' diyordu. Biz bazen telefonu açmıyorduk. Çünkü bizi çok arıyordu, dengesiz konuşuyordu, bizi tehdit ediyordu. Babam daha önce anneme, bana ve kardeşlerime şiddet uyguluyordu, ben bunlara şahit oldum. Olay günü akşam eski olaylardan dolayı babam, annemle tartışmaya başladı, ben de olaya dahil oldum. Anneme ve bana ağza alınmayacak küfürler ediyordu. Daha sonra tüfek çıkararak annemin saçından tuttu ve anneme tutarak küfretti. Ben araya girdim, annemi bırakmasını istedim. Annem, babamın elinden kurtularak dışarıya doğru çıkmaya çalıştı. Ben de annemle dışarıya çıktık. Sonrasında babam arkamızdan geldi, ev tek katlı olduğundan kapıdan çıkar çıkmaz, dışarı çıktık. Sonra annemle bana ait olan motora yöneldik. Babam, elinde tüfekle bize 'Sizi öldürürüm, nereye gidiyorsunuz, gidemezsiniz' dedi. Bir anda tüfeği nedense yere doğru attı. Halen anneme küfretmeye devam ediyordu. Elinde nereden çıkardığını görmediğim bir bıçak vardı. Ben bıçağı görür görmez korktum, bu nedenle yerde bulunan tüfeği elime aldım. Tüfek elimdeyken motora doğru yöneldiğimizde babam elindeki bıçağı rastgele fırlattı. Aramızda tahminimce 7 metre mesafe vardı. Ben de kendimizi korumak maksadıyla tüfeği babama doğrultarak korkutmak amacıyla 'Bizi bırak, biz gideceğiz, yeter artık senin yaptıkların' dedim. Bunları söylerken babam da bekliyordu, anneme 'Motora bin, gideceğiz' dedim. Annem motora bindi, ben de bindim. Tüfek bu sırada elimdeydi. Babam motorun önüne doğru bizi engellemek için geldi. Ben de kurtulmak için rastgele elimdeki tüfekle bir sefer tetiğe bastım, nasıl olduysa iki defa ateşlenmiş, ancak ben tetiğe tek bastım. Babam yere düştü, ben bacaklarından, annem kollarından tutup içeriye taşıdık. Karnından kan geliyordu, annem yarasına bez bastırdı. Sonrasında annem bana jandarma ve ambulansı aramamı söyledi, ben de yalnızca ambulansı aradım. Jandarma kendisi beni aradı. Babamı kasten öldürme amacım bulunmamaktadır. Tamamen annemi korumak ve kurtulmak için bu şekilde hareket ettim. Tahliyemi talep ediyorum, bu suçu işlediğim için pişmanım" dedi.

'20 YILIK EVLİLİĞİMDE 18 KERE BOŞANMA DAVASI AÇTIM'

Aydan Sargül de savunmasında 9 çocuğundan 8'inin 3 yıl önce devlet korumasına alındığını ifade ederek, "Maktul ile yaklaşık 20 yıldır evliydim. Evliliğimiz boyunca 18 kere boşanma davası açtım. 17 kere kadın sığınma evine ve babamın evine gittim. Ben eşimi öldürmesi için oğluma herhangi bir şey söylemedim, telkinde bulunmadım. Oğlumu azmettirmedim, ben de eşimi öldürmedim. Yaklaşık 3 yıldır 8 çocuğum devlet koruması altındadır, bunun nedeni ölen babalarının şiddetidir. 10 yıl önce ben ve küçük kızıma Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir dağın başında çadırda hayvancılık yaparken şiddet uyguladı. Ben ve kızımı bir çeşmenin bulunduğu yerde suyun içerisinde koyarak bize şiddet uyguladı. Olaydan önce eşim, bana ve çocuklarıma karşı şiddet ve tehditten cezaevindeydi. Tüfeği bir anlık yere atıp cebindeki bıçağı çıkardı ve oğlum Hasan'a doğru fırlattı. Oğlum Hasan da beni ve kendisini korumak için babasının yere fırlatmış olduğu tüfeği alarak bizi korumak ve maktulü korkutmak amacıyla maktulün kenarına doğru silahı ateşledi. Amacı bizi kurtarmaktı. Olay anlık gelişmiştir. Oğlum Hasan, o anki can havliyle hareket etmiştir. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

'ANNEM VE KARDEŞİMİN TAHLİYE EDİLMESİNİ İSTİYORUM'

Devlet korumasında olan Aydan Sargül'ün kızı H.S. de SEGBİS ile duruşmaya katılarak, "Babam bana, anneme ve diğer kardeşlerime çok ağır şiddetlerde bulunuyordu. Babam yine bir gün bize şiddet uyguladı. Bunun üzerine jandarmayı aradık, jandarma da bizi kardeşlerimle beraber alarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na bıraktı. O tarihten beri burada bulunmaktayım. Babam çeşitli tarihlerde de bize ağır şiddetler uyguladı. Babamın öfkesi tarif edilemezdi. Sanıklar hakkında şikayetçi değilim. Davaya katılmak istiyorum. Ben annemin de kardeşim Hasan'ın da serbest bırakılmasını istiyorum. Çünkü babam sürekli vuruyor ve tehdit ediyordu, bu nedenle annem ve kardeşim Hasan suçsuzdur" dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delili durumu ve tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alıp Aydan Sargül'ün tahliyesine, Hasan Sargül'ün ise kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve tutuklama nedenlerinin varlığını sürdürdüğü gerekçesiyle tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.