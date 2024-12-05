Cezayir, Avrupa Parlamentosu'nu Kınadı

Güncel

Cezayir Ulusal Halk Meclisi, Avrupa Parlamentosu üyelerinin ifade özgürlüğü konusunu gündeme taşıyarak "ülkenin iç işlerine müdahale" olarak nitelendirdiği açıklamalarını şiddetle kınadı.

Cezayirli yazar Boualem Sansal'ın tutuklanmasının ardından Avrupa Parlamentosu üyesi Fransız parlamenterler Cezayir'e özgürlük ve ifade özgürlüğü konusunda eleştiri yöneltmesi üzerine Ulusal Halk Meclisi yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Cezayir'in iç işlerine yapılan her türlü müdahalenin güçlü bir şekilde kınandığı ve mutlak olarak reddedildiği vurgulandı.

Fransız yeni-sömürge lobileri tarafından desteklenen Avrupa Parlamentosu üyelerinin, Cezayir'deki özgürlükler ve ifade özgürlüğü konusunu ele aldıkları için eleştirildiği açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun egemen bir devletin iç meselesine ilişkin müzakereleri "aşağılık bir iş" olarak nitelendirildi.

Cezayir'i Avrupa Parlamentosu'nda "haydut devlet" olarak tanımlayan Marine Le Pen'in yeğeni Marion Maréchal Le Pen'in de aralarında bulunduğu tamamı Fransız olan parlamenterler, yazar Boualem Sansal'ın tutuklanması nedeniyle kasım ayı sonlarında Cezayir'i eleştirmişti.

Sansal, Fransa'ya gitmeden önce 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında Cezayir Sanayi Bakanlığı'nda üst düzey bir görevde bulunmuş bir yazar. Gittiği Fransa'da İsrail'i ve Fransa'yı destekleyen, Müslümanlara ve Cezayir devrimine karşı tutumlarını ifade eden düşüncelerini dile getirmişti.

Yazar Sansal, Fransa'dan Cezayir'e döndükten birkaç gün sonra Batı Cezayir'deki Vahran ve Muasker valiliklerinin 1830'da Fransızlar tarafından sömürgeleştirilmesinden önce Fas toprakları olduğunu iddia eden açıklamalarda bulunması üzerine tutuklanmıştı.

Cezayir yargısı, Sansal'ın tutuklanması ve tutuklanma gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.