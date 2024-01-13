 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cezayir BM Güvenlik Konseyi'ne Filistinlilerin göç ettirilmesine karşı durma çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Cezayir BM Güvenlik Konseyi'ne Filistinlilerin göç ettirilmesine karşı durma çağrısı yaptı

Cezayir'in BM Büyükelçisi, BM Güvenlik Konseyi üyelerine Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesi çabalarına karşı durmaları çağrısında bulundu. Bin Cami, Filistinlilerin topraklarından sürülmesinin reddedilmesi gerektiğini ve uluslararası toplumun Filistinlilerin tehcir edilmesine karşı olmalarını istedi. Ayrıca, Gazze'nin vahşice bombalanması ve bölgenin yaşanmaz hale getirilmesinin Filistin sorununu çözme planlarının bir parçası olduğunu belirtti. Cezayirli yetkili, Gazze'deki saldırıların yanı sıra Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gelişmelerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cezayir BM Güvenlik Konseyi\'ne Filistinlilerin göç ettirilmesine karşı durma çağrısı yaptı
13.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:17
Abone Ol

Cezayir'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Ammar bin Cami, BM Güvenlik Konseyi üyelerine, Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesi çabalarına karşı durma çağrısında bulundu.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre Bin Cami, ülkesinin talebi üzerine Filistinlilerin göçe zorlanmasının görüşüleceği BMGK'deki oturumda konuştu.

Bin Cami, "Filistinlilerin topraklarından sürülmesinin reddedilmesi konusunda tutumumuz açık olmalı. Herkesin, Filistinliler için kendi toprakları dışında bir yerlerinin olmadığını bilmesi gerek. Herhangi bir şekilde sürülmeleri özellikle 4. Cenevre Anlaşması'nın 49. maddesine göre uluslararası hukuka açıkça aykırıdır." dedi.

BMGK başta olmak üzere uluslararası toplumun tek bir ağızdan Filistinlilerin tehcir edilmesine karşı olmalarını isteyen Bin Cami şunları kaydetti:

"Gazze'nin vahşice bombalanması, altyapının tahrip edilmesi, yaşam işareti olan her şeyin hedef alınması, bölgeyi yaşanmaz bir yer haline getirmeyi ve Filistin halkının evlerine dönme umudunu yok etmeyi amaçlıyor.

Onları topraklarından çıkarmak ve işgal altındaki toprakları boşaltarak Filistin sorununu çözme planlarının kolayca uygulanması hedefleniyor. Bu salonda bulunan hiç kimse, bu planlara sessiz kalamaz. Burada sessiz kalan suç ortağı demektir."

Cezayirli yetkili, herkesin yoğun saldırılara maruz kalan Gazze'ye yoğunlaştığı bu süreçte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gelişmelerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bin Cami, İsrail'in Gazze Şeridi'nde binlerce kişiyi öldürdüğüne dikkati çekerek "Gazze'de 10 binden fazlası çocuk olmak üzere, 23 binden fazla kişinin öldürülmesi, 60 binden fazlasının yaralanması, kentteki binaların yüzde 60'ından fazlasının yerle bir edilmesi ve Gazze'deki tüm halkın açlıkla karşı karşıya kalması yetmedi mi?" diyerek tepkisini ifade etti.

Cezayir, yılbaşından itibaren Afrika Kıtası'nı temsilen iki yıl süreyle BMGK'de geçici üye olarak çalışmalarına başladı. Cezayirli diplomatlar, ülkenin yeni görevindeki öncelikli işlerinin başında Filistin davasının yer alacağını vurguluyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Cezayir, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir BM Güvenlik Konseyi'ne Filistinlilerin göç ettirilmesine karşı durma çağrısı yaptı - Son Dakika


18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü

Son Dakika
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:20 Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraşlı şehidimizin ailesiyle ilgili açıklama: Kendi istekleriyle konteyneri depo olarak kullanıp çadırda kalıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 19:03:05. #1.12#
SON DAKİKA: Cezayir BM Güvenlik Konseyi'ne Filistinlilerin göç ettirilmesine karşı durma çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement