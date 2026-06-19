Cezayir'den Nijer'e Destek Mesajı - Son Dakika
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Cezayir'den Nijer'e Destek Mesajı

Cezayir\'den Nijer\'e Destek Mesajı
19.06.2026 12:27
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Cezayir, Nijer'deki terör saldırısını kınayarak, hükümet ve halkla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

CEZAYİR, 19 Haziran (Xinhua) -- Cezayir, Nijer'in başkenti Niamey'de 11 güvenlik görevlisi ve 2 sivilin hayatını kaybettiği, Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'na ve bir askeri hava üssüne yönelik terör saldırısını güçlü şekilde kınadığını duyurdu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, yaşadıkları "ağır ve acılı süreçte" Nijer hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Açıklamada, Nijer'in güvenlik ve istikrarını sarsmayı amaçlayan bu "menfur saldırı" karşısında Cezayir'in kararlı şekilde Nijer'i desteklediği belirtildi.

Terörle mücadele çabalarında Nijerli yetkililere verdiği desteği yineleyen Cezayir, bölgede paylaşılan ortak alanda barış ve güvenliğe yönelik tehditlerin üstesinden gelmek üzere ikili ve bölgesel işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını da bir kez daha vurguladı.

Perşembe günü yerel basında yer alan haberlere göre, güvenlik güçleri saldırıya karışan 22 teröristi etkisiz hale getirdi.

Kaynak: Xinhua

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