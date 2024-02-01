Cezayir ile İtalya, terör, siber suçlar, insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelede işbirliği için yeni bir güvenlik anlaşması imzaladı

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Cezayir ile İtalya, terör, siber suçlar, insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelede işbirliği yapmak üzere yeni bir güvenlik anlaşması imzaladı.

Cezayir İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı İbrahim Murad, halihazırda ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştiren İtalyan mevkidaşı Matteo Piantedosi ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmenin ardından bakanlar, iki ülke arasında 1999'dan bu yana yürürlükte olan ve genel olarak düzensiz göçle mücadeleyi ele alan anlaşmanın kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesine olanak sağlayan yeni bir güvenlik anlaşması imzaladı.

Yeni anlaşmanın, ortak güvenlik koordinasyonu ve işbirliği, terörle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı, psikotrop maddeler, siber suçlar, düzensiz göç, insan kaçakçılığı ve ekonomik suçlarla mücadeleye odaklandığı ifade edildi.

Cezayirli Bakan Murad, yeni anlaşmanın uygulanması için özel bir komite oluşturulacağını söyledi.

İtalyan İçişleri Bakanı da yeni anlaşmanın, terörizmle, siber suçlarla ve insan kaçakçılığıyla mücadele gibi toplumlarını tehdit eden son derece tehlikeli suç olgularıyla mücadelede iki ülke arasındaki etkili işbirliğine dikkat çektiğini kaydetti.

Piantedosi, ülkesinin "Cezayir'i Akdeniz bölgesini etkileyen tüm stratejik konularda çok önemli bir ortak olarak gördüğünü" belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun döneminde İtalya-Cezayir ilişkilerinin dikkat çekici bir şekilde gelişme gösterdiği belirtiliyor.

İtalya, Cezayir'in Avrupa Birliği içinde özellikle enerji alanında ilk stratejik ortağı oldu.