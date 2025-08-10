Cezayir ve Kuveyt'ten İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
Cezayir ve Kuveyt'ten İsrail'e Sert Tepki

10.08.2025 23:16
Cezayir ve Kuveyt, İsrail'in Gazze'yi işgal etme kararını BMGK'da kınadı, insani duruma dikkat çekti.

Cezayir ve Kuveyt, İsrail'in, Gazze kentini işgal etme kararına tepki gösterdi.

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Ammar Bin Cami ile Kuveytli mevkidaşı Tarık el-Banai, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Orta Doğu ve Filistin konulu oturumda konuştu.

Bin Cami, "18 bin çocuğun öldürülmesi yetmedi mi" diye sorarak, İsrail güvenlik kabinesinin aldığı "Gazze kenti sakinlerinin yerlerinden edilmesi ve Gazze'nin tamamında kontrolün sağlanması" kararını kınadıklarını belirtti.

"22 aydır süren tehcir, aç bırakma ve etnik temizlikten sonra yeni alınan karar sadece daha fazla yıkım getirmekle kalmayacak Gazze'den geriye kalanları da yok edecek." diyen Bin Cami, Gazze'nin uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden işgalci bir gücün elinde cehennemi yaşadığını dile getirdi.

Bin Cami, "İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal kararının, sanki burası işgal altında değilmiş ve insanlık dışı bir ablukaya maruz bırakılmıyormuş gibi alındığı" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, soykırımda ileri gitmeye devam ettiğini kaydeden Bin Cami, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu plan uygulanırsa ne olacağını hayal edebiliyor muyuz? İsrail, Gazze halkının tamamını vatanlarından sürerek devletsiz, bayraksız ve geleceksiz kalmalarını istiyor."

İsrail'in uluslararası hukuku ve BMGK'yı hiçe saydığını, acımasız ve vahşice hareket ettiğini ve Filistinlilere "hayvan" muamelesi yaptığını kaydeden Bin Cami, "Evet, (İsrail) Filistinlileri insan hayvanlar olarak görüyor ve bu nedenle onları öldürmeyi planlıyor; bunun için açlık, susuzluk, silah ve aşağılama gibi her türlü yöntemi kullanıyor." dedi.

Bin Cami, "BMGK, açlıktan ölen Filistinli çocuğu, enkaz altında oğlunu arayan Filistinli anneyi ve çocukları için yiyecek ararken hayatını kaybeden Filistinli babayı savunmak için ayağa kalkmalıdır." ifadesini kullandı.

Kuveyt

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Tarık el-Banai ise Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler adına konuşma yaptı.

Banai, KİK'in, İsrail'in tüm Gazze Şeridi'ni işgal etme yönündeki "tehlikeli" kararından derin endişe duyduğunu ve İsrail'in söz konusunu kararını şiddetle kınadığını dile getirdi.

Banai, "İsrail'in Gazze'yi işgal kararının, 2 milyonu aşkın insanın hayatını tehdit ettiğini, yeni bir soykırım ve zorla yerinden etme aşamasının temelini attığını, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ihtimalini bile ortadan kaldırdığını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini" belirtti.

"BMGK'nın gözleri önünde hiçbir caydırıcılık olmaksızın soykırım sahnelerinin tekrar tekrar yaşanması uluslararası sistemin başarısızlığını gösteriyor, güvenilirliğini sarsıyor ve halklara, uluslararası kanunlar uygulanırken çifte standart uygulandığı şeklinde yıkıcı bir mesaj veriyor." diyen Banai, İsrail'in saldırılarının durması, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması ve insani yardıma güvenli ve sürdürülebilir erişimin sağlanması için acil ve bağlayıcı önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Cezayir, İsrail, Kuveyt, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

