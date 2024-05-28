Cezayir ve Slovenya Doğalgaz İhracatı ve İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

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CEZAYİR, 28 Mayıs (Xinhua) -- Cezayir ve Slovenya, Cezayir'in Slovenya'ya doğalgaz ihracatını artırmasını öngören bir anlaşma da dahil olmak üzere çeşitli işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Cezayir'in resmi haber ajansı APS'nin bildirdiğine göre anlaşma, Pazartesi günü, Cezayirli enerji devi Sonatrach ile Slovenya'nın doğalgaz tedarik şirketi Geoplin arasında, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Slovenya Başbakanı Robert Golob'un hazır bulunduğu törende imzalandı.

Cezayir'in başkenti Cezayir'de imzalanan anlaşma kapsamında Cezayir, Akdeniz üzerinden Cezayir'i İtalya'ya bağlayan doğalgaz boru hattı aracılığıyla Slovenya'ya yaptığı doğalgaz ihracatını artıracak.

Cezayir ve Slovenya Pazartesi günü ayrıca her iki ülkenin diplomatik pasaport sahiplerine kısa süreli vize muafiyeti sağlayacak bir işbirliği anlaşması da imzaladı.

Bunun yanı sıra iki taraf arasında yapay zeka konulu bir mutabakat zaptı imzalandı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Pazartesi günü Kuzey Afrika ülkesine resmi ziyaret düzenleyen Slovenya Başbakanı Golob ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler de dahil olmak üzere uluslararası meseleleri görüştü.