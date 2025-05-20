CFCM'den Fransa ve AB'ye Filistin Çağrısı

Fransa İslam Konseyi (CFCM), Paris hükümeti ve Avrupa Birliği'ne (AB), Filistin devletini tanıması için çağrıda bulundu.

CFCM'den yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ajansları ve birçok sivil toplum kuruluşunun, Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, 11 haftadır İsrail ordusunun bölgeye gıda girişini tamamen engellediği ve bu durumun, kasti kıtlığa yol açtığı belirtildi.

"Bu strateji, dünya genelinde aylardır dile getirilen Gazze halkını sistematik şekilde yok etmeye yönelik bir planın parçasıdır." ifadesi kullanılan açıklamada, bu soykırım planının birçok İsrailli yetkili tarafından açıkça ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Amaç, Gazze'yi yok etmek, halkını, çocuklar ve bebekler dahil, açlığa mahkum etmek, insani yardımı engellemek, hastaneleri yıkmak, ilaç sevkiyatını durdurmak, sivilleri topluca cezalandırmak ve hayatta kalanları zorla sürgüne zorlamaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Gazze'de soykırım yaşandığı vurgulanan açıklamada, Batı'nın Ukrayna ve Gazze konusunda farklı tutum sergilediği ve Filistin'de yaşanan dehşet karşısında hareketsiz kaldığı vurgulandı.

"Bu barbarlığa karşı harekete geçilmelidir. Fransa ve Avrupa Birliği artık somut ve cesur adımlar atmalıdır." çağrısına yer verilen açıklamada, Paris yönetimi ve AB'den, Filistin devletini gecikmeksizin tanıması, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı askıya alması ve Tel Aviv hükümetine güçlü ekonomik ve diplomatik yaptırımlar uygulaması istendi.

Açıklamada, Gazze'deki durum karşısındaki sessiz kalmanın suç ortaklığı kapsamına girdiği değerlendirmesi yapılırken "Tarih, bu sessizliği sürdürenleri yargılayacaktır." denildi.