Chanel\'in çıplak ayak görünümlü sandaletinin fiyatı dudak uçuklattı: Bu hangi arzın talebi

30.04.2026 10:32
Chanel’in yeni koleksiyonunda yer alan çıplak ayak görünümlü bağcıklı sandalet akıllara durgunluk verdi. Sadece topuktan oluşan ve Türkiye satış fiyatı 90 bin TL olan tasarım dile düştü. Kullanıcılar, "Hangi arzın talebi bu saçmalık", "İyi hoş da devamı nerede?", "Buna ayakkabı demeye bin şahit ister" gibi yorumlarda bulundu.

Moda dünyasının en köklü markalarından Chanel, yeni koleksiyonunda yer verdiği çıplak ayak görünümlü sandalet görenleri şaşkına çevirdi. Lüks segmentte yıllardır trend belirleyen marka, bu kez iddialı tasarımından çok “neredeyse yok” denilecek kadar bir tasarımla konuşuldu.

TÜRKİYE FİYATI 90 BİN TL

Türkiye satış fiyatının 90 bin lira olduğu belirtilen bağcıklı sandalet, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Tasarım, bir kesim tarafından “cesur ve minimalist” bulunurken, çok sayıda kullanıcı ise ayakkabının fiyatı ile görünümü arasındaki uçuruma dikkat çekti.

ÜNLÜ İSİMLERİ GÖLGEDE BIRAKAN TASARIM

Chanel, 2026/2027 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu, Nicole Kidman’ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlü ismin katıldığı özel bir etkinlikle tanıttı. Ancak podyumun ön sırasında oturan yıldız isimler, defilenin ardından sosyal medyada beklenen ilgiyi görmedi.

Koleksiyonun en çok konuşulan parçası, mankenlerin podyumda giydiği çıplak ayak görünümü veren sandalet oldu. Fransız defilelerinde birçok modelin ayağında görülen bu tasarım, kısa sürede koleksiyonun önüne geçti.

"ÇIPLAK AYAK AYAKKABISI"

Sandaletin tasarımında topuk kısmındaki ince platform ve ayak bileğini saran kayışlar dışında dikkat çeken belirgin bir detay bulunmuyor. Ayak parmakları, taban ve topuk büyük ölçüde açıkta kalırken, tasarımın neredeyse “ayakkabısız ayakkabı” görüntüsü vermesi eleştirileri beraberinde getirdi.

Moda dünyasında sadelik çoğu zaman güçlü bir anlatım biçimi olarak kabul edilse de Chanel’in bu tasarımı, sosyal medyada daha çok “lüksün sınırları” üzerinden tartışıldı. Kullanıcılar, ayakkabının minimal çizgisinden çok, 90 bin liralık fiyat etiketiyle gündeme gelmesine tepki gösterdi.

MATTHIEU BLAZY İMZASI TAŞIYOR

Sıra dışı sandaletin tasarımında Matthieu Blazy imzası bulunuyor. Blazy’nin sade ama dikkat çekici çizgisi, Chanel podyumunda bu kez oldukça tartışmalı bir yorumla karşılık buldu.

"BU HANGİ ARZIN TALEBİ"

Bu sıra dışı tasarım sosyal medyada dile düştü. Kullanıcılar ayakkabıya ilişkin şu yorumları yaptı. 

  • Buna ayakkabı demeye bin şahit ister.
  • İyi hoş da devamı nerede?
  • Hangi arzın talebi bu saçmalık.
  • İnsanlar mı bu kadar aptal yoksa markalar mı kurnaz?
  • Topuk kısmı zahmet olmuş.
  • Bunu sahilde nasıl giyeceğiz ayaklarımız yanar.
  • Rezalet. Bunu nerede giyeceğiz?

Bartın’da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bartın'da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
“Caedmon’un İlahisi“nin 1200 yıllık kayıp kopyası, İtalya’da bulundu "Caedmon'un İlahisi"nin 1200 yıllık kayıp kopyası, İtalya'da bulundu
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş’ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Bursa Uludağ’da kesilen çam ağacı kamyonetin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Bursa Uludağ'da kesilen çam ağacı kamyonetin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi TOKİ’nin kiralık konut uygulaması başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

10:36
Rapor belli oldu: Ederson Yasin Kol’a dümdüz gitmiş
Rapor belli oldu: Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
10:17
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’u almaya geldiler
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler
10:14
İsrail alarmda Hizbullah savaşta ilk kez bu silahı kullandı
İsrail alarmda! Hizbullah savaşta ilk kez bu silahı kullandı
09:44
Bomba iddia: İran’ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
09:43
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?
09:38
Petrol fiyatları uçuyor Son 4 yılın zirvesine çıktı
Petrol fiyatları uçuyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı
09:01
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı
09:00
Aziz Yıldırım’dan beklenen açıklama geldi
Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi
08:34
İsrail’den Sumud Filosu’na saldırı 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var
İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var
06:55
İran riyali çakıldı Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü
İran riyali çakıldı! Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü
