Chang'e-6'nın Ay'dan getirdiği örnek Viyana'daki BM Ofisi'nde sergilenecek - Son Dakika
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Chang'e-6'nın Ay'dan getirdiği örnek Viyana'daki BM Ofisi'nde sergilenecek

Chang\'e-6\'nın Ay\'dan getirdiği örnek Viyana\'daki BM Ofisi\'nde sergilenecek
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Çin, Chang'e-6 keşif aracının Ay'ın uzak tarafından topladığı bir örneği kalıcı olarak sergilenmek üzere pazartesi günü Viyana'daki BM Ofisi'ne teslim etti. Örnek, BM Ofisi'nde kalıcı olarak sergilenecek.

VİYANA, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin, Chang'e-6 keşif aracının Ay'ın uzak tarafından topladığı bir örneği kalıcı olarak sergilemesi için pazartesi günü Avusturya'nın başkenti Viyana'daki BM Ofisi'ne teslim etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Viyana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Chang'e-6'nın Ay'dan getirdiği örnek Viyana'daki BM Ofisi'nde sergilenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Chang'e-6'nın Ay'dan getirdiği örnek Viyana'daki BM Ofisi'nde sergilenecek - Son Dakika
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