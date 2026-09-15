Chang'e-6'nın Ay'dan getirdiği örnek Viyana'daki BM Ofisi'nde sergilenecek
Çin, Chang'e-6 keşif aracının Ay'ın uzak tarafından topladığı bir örneği kalıcı olarak sergilenmek üzere pazartesi günü Viyana'daki BM Ofisi'ne teslim etti. Örnek, BM Ofisi'nde kalıcı olarak sergilenecek.
VİYANA, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin, Chang'e-6 keşif aracının Ay'ın uzak tarafından topladığı bir örneği kalıcı olarak sergilemesi için pazartesi günü Avusturya'nın başkenti Viyana'daki BM Ofisi'ne teslim etti.
Kaynak: Xinhua
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