Changshan Takımadaları Dünya Mirası Oldu

DALİAN, 28 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore'nin Busan kentinde pazartesi günü düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 48. oturumunda, Çin'in Sarı Deniz-Bohai Körfezi kıyısındaki Göçmen Kuş Koruma Alanları'nın sınır değişikliği onaylandı ve Changshan Takımadaları resmi olarak Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

Ulusal Ormancılık ve Mera İdaresi'ne göre bu kararla Dünya Doğal Miras Alanı'nın kapsamı, 2024'teki genişletmenin ardından bir kez daha genişletildi. Kararla birlikte göçmen kuş koruma alanları arasındaki bütünlük de daha da güçlendi.

Doğu Asya-Avustralasya Göç Yolu'nun tek deniz güzergahı üzerinde yer alan Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Dalian kentindeki Changshan Takımadaları, on milyonlarca göçmen kuşun Bohai Denizi'ni aşan göçü sırasında hayati öneme sahip dinlenme ve beslenme noktası işlevi görüyor.

Dünya Mirası Listesi'ne yeni eklenen alan 4.900 hektardan fazla bir yüzölçümünü kapsıyor. Bölgede kayıt altına alınmış 140'tan fazla kuş türü bulunuyor.